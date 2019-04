TAGLIO DE NASTRO alla presenza del segretario nazionale Spi Cgil Ivan Pedretti

Una nuova sede per lo Spi di Camerino, il sindacato dei pensionati. Alla presenza del segretario nazionale, Ivan Padretti, oggi, nella città colpita dal sisma nel 2016, ecco questo spazio “speciale”. Uno spazio, spiega Elio Cerri, segretario generale Spi cgil Marche, «che si autoalimenta con la corrente prodotta dai pannelli solari montati sul tetto. Una struttura tra le poche realizzate ad oggi nelle Marche secondo i nuovi criteri antisismici». E ancora: «Si tratta di uno spazio pronto ad accogliere tutti, anziani e non, ad offrire loro aiuto e assistenza». Insomma, un luogo concepito per combattere lo spopolamento delle aree interne. Dopo l’inaugurazione, alle 11, si è svolta una tavola rotonda presso la Geostruttura per fare il punto della situazione sulla ricostruzione e sui problemi del dopo sisma.

