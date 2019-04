CAMERINO - L'appuntamento è martedì alle 10 nell'auditorium Benedetto XIII

“Scienza a fumetti”, si parlerà di questo martedì a Unicam. L’incontro è dedicato agli studenti delle scuole superiori, ma è aperto anche al pubblico, e servirà per parlare di scienza, allacciandosi ai poteri dei supereroi dei fumetti ideati da Stan Lee, scomparso pochi mesi fa ed i cui personaggi ancora oggi affascinano le nuove generazioni, con sorprendente continuità. Parteciperanno all’iniziativa, che si terrà nell’auditorium Benedetto XIII con inizio alle 10, in qualità di relatori il rettore Unicam Claudio Pettinari, per raccontare i “superpoteri” della chimica, David Vitali direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam e esperto in onde gravitazionali e misteri del Cosmo, Andrea Ettore Bernagozzi, astronomo dell’Osservatorio astronomico regione autonoma Valle d’Aosta, per sondare la profondità delle galassie alla ricerca dei supereroi alieni, Gilberto Pambianchi, direttore del Polo museale ed orto botanico, Renato Franchi product manager della Panini Comics che attualmente edita i fumetti Marvel in Italia e Alessandro Blasetti, responsabile dello staff del Polo museale di Unicam. Nel corso dell’incontro, dunque, i relatori, attraverso le loro specifiche competenze, tratteranno del rapporto fra scienza e fumetti, connubio capace di aprire orizzonti in grado di stimolare i giovani, appassionati e non, ad avvicinarsi al mondo della ricerca e delle scienze applicate, che rendono oggi possibili molte delle straordinarie capacità dei supereroi Marvel.