E’ morto Renzo Tortelli, le sue fotografie hanno fatto il giro del mondo, accanto a nomi come Cartier Bresson e Berengo Gardin. Era amico di Mario Giacomelli da cui ha appreso lo stile e l’amore per il paesaggio e per i primi piani. Si è spento ieri a 92 anni a Villa Letizia il noto fotografo. Nativo di Potenza Picena, ha sempre vissuto a Civitanova. E’ stato antologizzato nei libri di storia della fotografia italiana, ha fatto parte del celebre Gruppo Misa. Renzo Tortelli, di professione ottico (aveva fondato l’omonimo negozio che tuttora esiste) negli anni ’50 aveva scoperto la fotografia. Le Marche erano terreno fertile per la produzione artistica, con nomi come quello del fermano Luigi Crocenzi a sud e a nord, a Senigallia il centro per la cultura nella fotografia. Ma la svolta di Tortelli come fotografo d’arte arriva con l’incontro con Mario Giacomelli. Un’amicizia che diventerà una “fratellanza” e che culminerà in un progetto a 4 mani tra i più noti di Giacomelli, la serie di fotografie di Scanno, in Abruzzo. Nella sua carriera artistica ha fotografato di tutto, paesaggi, volti, bambini (famosa la seria Piccolo Mondo), marine. Tanti i riconoscimenti ricevuti per la costante attività artistica, tra cui il Premio Scanno nel 2008 e quello ricevuto nel 2012 dalla Federazione italiana associazioni fotografiche che gli ha conferito il titolo di insigne fotografo italiano. Una dicitura che i figli hanno voluto utilizzare anche nel manifesto, che ricorda con quel “famoso fotografo” l’apprezzamento che Tortelli ha ricevuto a livello internazionale anche ai concittadini di Civitanova. Lascia i figli Annalina, Lanfranco e Adelisa, i nipoti e una eredità culturale con migliaia di “allievi” che al suo stile si sono ispirati.

(l. b.)