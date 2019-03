MACERATA - Invito della Regione per le categorie del settore interessate a promuovere il piano programmatico. Chi è interessato può inviare i dati all’ufficio Turismo del Comune entro martedì 2 aprile alle 12

Una call a tutte le attività del cicloturismo per costruire un network di servizi e strutture a beneficio del turista a pedali. È la strategia lanciata dalla Regione Marche con il Piano programmatico del turismo per incrementare l’attrattività dei territori. Prima mossa, una chiamata agli operatori del territorio interessati dal tema del cicloturismo. «Il Piano del turismo ha individuato nel cluster bike una delle attività da incentivare in considerazione della crescente domanda a livello europeo e della perfetta vocazione a cui la nostra regione si presta – si legge nella comunicazione della Regione – Il programma “Marche Outdoor” (visitabile al sito www.marcheoutdoor.it) ha rinnovato completamente il network bike che oggi mira a promuovere la destinazione nel mercato turistico attraverso proposte e livelli qualitativi superiori, in modo da poter rispondere più adeguatamente alle esigenze di un cicloturista internazionale sempre più esigente”. Obiettivo del piano trasmesso agli enti locali: dare l’opportunità agli operatori del territorio appartenenti alle categorie individuate dal network di poter aderire se in possesso dei requisiti. «È molto importante rispondere all’invito della Regione perché stiamo lavorando tutti per fare un sistema turistico organizzato e anche il cicloturismo è un’opportunità per lo sviluppo di MaMa la nostra Marca Maceratese», dice l’assessore al Turismo Stefania Monteverde. Categorie interessate in questa fase di raccolta delle adesioni sono: negozi, noleggi, centri di assistenza bike specializzati, scuole bike, accompagnatori cicloturistici, servizi di trasporto (bike shuttle, bici bus, taxi rider con carrello), ristoranti e agriturismi. I dati vanno inviati all’ufficio Turismo del Comune di Macerata all’indirizzo turismo@comune.macerata.it. Nella comunicazione rivolta alle associazioni/imprese collegate al cicloturismo presenti nel territorio del Comune di Macerata vanno inseriti: denominazione dell’attività, nominativo del titolare, indirizzo, telefono, indirizzo mail. I dati vanno inviati entro martedì 2 aprile alle 12.