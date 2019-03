ARRUOLATO nel 1987 nei carabinieri, a lungo ha lavorato per la procura di Camerino e dal 2013 per quella di Macerata. Si è occupato di indagini sul dopo terremoto del 1997 e ha ricoperto anche l'incarico di pm onorario. Una carriera in cui si è distinto per professionalità e dedizione al servizio

In servizio nell’Arma da 37 anni, da oggi il luogotenente dei carabinieri Stefano Vergari si congeda. Negli ultimi anni ha lavorato alla procura di Macerata dove era arrivato dopo la chiusura del tribunale di Camerino (anche lì era impiegato alla Pg e dopo il sisma del 1997 si era occupato di indagini legate al dopo terremoto). Nell’Arma era entrato nel 1982, a 20 anni. Ha frequentato la scuola sottufficiali carabinieri nel bienno 1985-1987 a Velletri e Firenze. Promosso vice brigadiere è stato destinato alla stazione di Borgo Santa Maria di Pesaro, che ha retto fino al 1989. Successivamente ha prestato servizio al comando Compagnia di Camerino. Nel 1990 ha iniziato a collaborare con la Procura di Camerino dove nel 1997 ha assunto l’incarico di responsabile della sezione di Polizia giudiziaria, fino al 2013. Durante questo lungo periodo ha svolto migliaia di inchieste su delega della magistratura, ottenendo importanti risultati grazie alla collaborazione di colleghi molto preparati. In quel periodo ha ricevuto anche l’incarico di pubblico ministero onorario. Per circa un decennio ha sostenuto l’accusa in processi che si sono svolti sia in Tribunale che nei vari uffici del Giudice di pace. Dal 1997 si è occupato di numerose inchieste connesse alla ricostruzione del dopo terremoto, riuscendo ad ottenere, in gran parte dei casi, l’affermazione della penale responsabilità degli imputati per reati di truffa ed altro ai danni dello Stato, ottenendo nella maggioranza dei casi la revoca di cospicue somme di denaro relative ai finanziamenti pubblici erogati dallo Stato attraverso gli organi della Regione. Dal 2013 a seguito della soppressione del tribunale di Camerino, ha accettato l’incarico alla sezione di Pg della procura di Macerata. Anche nel capoluogo ha collaborato con estremo impegno e dedizione, riscuotendo l’apprezzamento dei magistrati, degli avvocati e del personale amministrativo. Durante la sua carriera ha sempre avuto un eccellente rapporto con cittadini e le varie istituzioni, tra cui i consigli degli Ordini degli avvocati di Camerino e Macerata. Il luogotenente Vergari si è sempre distinto per professionalità, umanità, dedizione al servizio ed onestà intellettuale. Lascia l’Arma dopo 37 anni di servizio con molta soddisfazione. Vive a Fabriano, è sposato e ha una figlia laureata alla Bocconi di Milano in Economia e management, e che lavora in Svizzera, dove ha intrapreso la carriera manageriale in ambito Emea.