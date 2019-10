Crocerossine d’Italia a Macerata

PRESENTATA l'associazione alla presenza della presidentessa nazionale Mila Brachetti Peretti. Raccolti fondi per la ricostruzione della sede dell’Istituto di Musica "Nello Biondi" di Camerino



Presentata a Macerata l’associazione Crocerossine d’Italia onlus. L’appuntamento, che si è svolto il 23 marzo nel teatro della società Filarmonica Drammatica di Macerata, ha visto protagonista assoluta la presidentessa nazionale Mila Brachetti Peretti la quale ha spiegato a una vasta platea l’importanza del ruolo di questa neonata associazione la quale ha come scopo principale l’impegno umanitario che non si esaurisce nel tempo effettivo dell’attività volontaristica ma rappresenta una vera e propria scelta di vita. Dalle situazioni di crisi e conflitti , alle catastrofi naturali ma anche e soprattutto agli ordinari momenti di difficoltà quotidiana e in ogni scenario le crocerossine d’Italia offrono la loro disponibilità con generosità e dedizione al servizio di coloro che sono sofferenti e in stato di disagio e fragilità.

L’associazione è impegnata in campagne di sensibilizzazione e diffusione del patrimonio culturale e ambientale quale salvaguardia della storia dell’umanità, raccolte fondi finalizzate a progetti utili alla Comunità e alle nuove istanze sociali, anche mediante offerte di beni e servizi. L’associazione, inoltre, collabora con Associazioni di volontariato, Movimenti culturali, Fondazioni e Istituzioni che ne condividano valori e finalità La serata, promossa dalla responsabile della sezione Marche, Giuseppina Breccia Micucci Cecchi, è stata anche l’occasione per una raccolta fondi da destinare alla ricostruzione della sede dell’Istituto di Musica “Nello Biondi” di Camerino, distrutta dal terremoto dell’ottobre 2016 e che accoglieva molti allievi provenienti da tutto il territorio. Ha illustrato il progetto il M° Vincenzo Correnti, direttore dell’Istituto,accompagnato dal gruppo musicale “I Filarmonici Camerti”, formazione cameristica nata all’interno dell’Istituto Musicale stesso, che ha dato saggio della propria bravura suonando alcuni brani tratti da generi musicali diversi.