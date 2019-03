RECANATI - Oltre 200 studenti alla presentazione del libro di Michele Gesualdi

Oltre 200 studenti delle scuole recanatesi hanno partecipato alla presentazione del libro “Don Lorenzo Milani. L’esilio di Barbiana” di Michele Gesualdi, tenuta sabato 23 marzo nell’Aula Magna del municipio. L’iniziativa, organizzata da Cisl Marche, Acli Marche e Fondazione don Lorenzo Milani con il patrocinio del Comune di Recanati, è stata trasmessa in diretta streaming sul sito del Comune e ha visto la partecipazione di Sandra Gesualdi (Fondazione don Lorenzo Milani), Sauro Rossi, segretario generale Cisl Marche, e Marco Moroni (Acli Marche) ed è stata introdotta dal saluto del sindaco Francesco Fiordomo.

Attiva la partecipazione dei ragazzi, con numerose domande all’ospite dell’evento, Sandra Gesualdi, che ha ricordato l’impatto educativo dell’esperienza della scuola di Barbiana: «Una scuola di rivoluzionari non violenti che hanno imparato ad esprimere al massimo il proprio potenziale, a prendersi cura degli altri e ad essere cervelli pensanti». Sauro Rossi e Marco Moroni si sono soffermati sull’eredità della figura di Don Milani. «Una figura con la quale non è facile confrontarsi – spiega Rossi – ma che ci ha lasciato un messaggio di impegno costante nel voler migliorare il tempo in cui si vive. Don Milani ci ha insegnato che si può crescere solo se non si lasciano indietro i più deboli». La presentazione del libro è la prima iniziativa organizzata da Cisl Marche e Acli Marche per celebrare Don Milani: il prossimo appuntamento è lunedì 15 aprile per l’inaugurazione della mostra “Gianni e Pierino: la scuola di Lettera a una professoressa”, che sarà ospitata fino a venerdì 26 aprile nell’Atrio del Comune di Recanati.