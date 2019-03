Diplomati alla scuola della Lega

CINGOLI - Si tratta del fondatore del comitato locale del partito, Gian Marco Paparelli, e della referente Beatrice Traversi. I due hanno ricevuto gli attestati a Milano in presenza del ministro Matteo Salvini

Due cingolani alla scuola di formazione della Lega. Gian Marco Paparelli, 34enne fondatore della Lega Cingoli, e Beatrice Traversi, 24enne referente locale del partito, hanno ricevuto a Milano l’attestato di frequenza del primo anno del percorso formativo ideato dal senatore Armando Siri. In presenza del ministro Matteo Salvini, i due hanno ricevuto i diplomi che attestano la presenza alle lezioni mirate all’approfondimento di temi politici, economici e sociali. Insieme a Salvini, anche il ministro dell’istruzione Marco Bussetti, il quale si è complimentato con gli allievi del Balcone delle Marche per il traguardo raggiunto. «Si tratta di un percorso formativo – spiega il coordinatore Paparelli – volto a trasferire competenze altamente spendibili, da mettere al servizio della collettività oltre che del nostro movimento politico. Non capita tutti i giorni infatti di seguire lezioni che toccano temi di economia, tenute da docenti del calibro di Paolo Savona ed ascoltare testimonianze di esperti come l’Ad di Google Italia, Fabio Vaccarono. Crediamo nella politica del buonsenso e della coerenza».