COMPLEANNO - L'importante traguardo celebrato con la visita dell'assessore Ricotta

Si allarga la schiera dei centenari maceratesi. A raggiungere il bel traguardo, ieri, è stata Giuseppa Angelelli. L’anziana maceratese, che vive da sola insieme a una assistente, ha ricevuto la visita dell’assessore ai Lavori Pubblici Narciso Ricotta che a nome del sindaco e di tutta la città le ha donato un mazzo di fiori e fatto gli auguri.

Giuseppa Angelelli, non è stata sposata e ha vissuto per molti anni nella zona di Corneto dove ha svolto l’attività di coltivatrice. Giuseppa ha festeggiato l’importante traguardo dei cento anni nella sua abitazione attuale in via Marche contornata dall’affetto dei familiari e dei suoi nipoti.