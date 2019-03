GLI OSPITI di un progetto per la promozione del turismo nelle zone colpite dal sisma hanno effettuato un tour nella città

Ospiti della Regione Marche e dell’Ambasciata d’Italia in Cina, nell’ambito del progetto “Il turismo esperienziale nel Cuore dell’Italia”, volto alla promozione del turismo nelle zone colpite dal sisma e delle opportunità offerte ai giovani cinesi nell’ambito della formazione universitaria, sei giornalisti e documentaristi di canali tv specializzati in turismo e di testate che si occupano di soggiorni di studio all’estero, sono stati ricevuti in città grazie a un’iniziativa sostenuta dal nuovo tour operator settempedano Villas in Italy.

Ad accompagnare la delegazione della stampa estera composta da Zhao Binran della testata che si occupa di soggiorni di studio all’estero “Education Media”, Zhou Tong del canale televisivo specializzato in turismo “The Travel Channel” e dai documentaristi Guo Quangang e Alina Guo che hanno già realizzato numerosi documentari sull’Italia, le coordinatrici per parte cinese e parte italiana Helen Wang e Erica Giopp del tour operator cinese “Voglia d’Italia Tour”. La visita, condotta dal console del Touring Club d’Italia per la provincia di Macerata e direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, ha interessato il teatro Feronia, la bellissima piazza Del Popolo e la pinacoteca civica “P. Tacchi Venturi” dove gli ospiti internazionali hanno potuto ammirare le meravigliose opere custodite, tra cui la Madonna della Pace del Pinturicchio.

Il viaggio dei giornalisti cinesi che per due giorni soggiorneranno a Villa Teloni, proseguirà fino al 18 di marzo secondo un itinerario che toccherà, oltre alle Marche, anche il Lazio, l’Umbria e l’Abruzzo. Obiettivo del progetto “Il turismo esperienziale nel Cuore dell’Italia” è di far scoprire al pubblico cinese i tesori nascosti del territorio italiano, per promuovere un’idea di viaggio che permetta di approfondire la cultura e la storia dei posti visitati e le “esperienze” che le realtà locali offrono. Di qui l’idea di collegarlo all’attività del tour operator Villas in Italy che si occupa di incoming straniero in Italia proponendo affitti settimanali di ville, casali e dimore storiche tra Marche, Umbria e Toscana. Al termine del press tour verranno anche realizzati un video riassuntivo del viaggio e una guida multimediale di informazioni utili all’accoglienza dei turisti cinesi. La giornata conclusiva del progetto è fissata per il 28 marzo, occasione in cui verrà presentato il breve racconto di viaggio, accompagnato dalle testimonianze dei giornalisti coinvolti.