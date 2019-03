SPETTACOLO - Con Appassionata l'opera di Lucia Ronchetti farà tappa al teatro Lauro Rossi

Con Appassionata “Le avventure di Pinocchio” di Lucia Ronchetti in tour nelle Marche. La storia del burattino più amato del mondo, nella nuova produzione musicata dalla compositrice romana di origini camerti, arriva nella nostra regione per un unico spettacolo serale, martedì 12 marzo alle 21 al Teatro Lauro Rossi di Macerata.

In programma una pomeridiana e tre matineé riservate agli studenti: lunedì 11 al Politeama di Tolentino, martedì 12 al TLR di Macerata, mercoledì 13 al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto e giovedì 14 marzo nell’aula magna dei Licei ‘Costanza Varano’ di Camerino.

Una speciale residenza per Lucia Ronchetti che allestisce una coinvolgente commedia strumentale per soprano en travesti e strumentisti solisti con regia, scene e costumi di Cecilia D’Amico. Sul palco, insieme a Juliette Allen c’è l’Ars Ludi Ensemble composta da Stefano Berluti al corno, Filippo Fattorini al violino, Michele Marco Rossi al violoncello, Massimo Ceccarilli al contrabbasso e Antonio Caggiano alle percussioni e direzione musicale.

Nella magia di un teatro volutamente povero, che libera la fantasia degli spettatori, nel Pinocchio di Ronchetti il confine tra interpreti e pubblico si fa mobile, impalpabile, e i ruoli tradizionali scoprono una nuova energia. Con l’abilità creativa che le viene riconosciuta a livello internazionale, la compositrice dà vita a una favola musicale in cui il burattino di legno e la Fata Turchina hanno la voce del soprano, il violino e il corno vanno a braccetto come la Volpe e il Gatto, Geppetto e il Grillo Parlante parlano col timbro intenso del violoncello, mentre Mangiafuoco e Lucignolo sono prorompenti come il contrabbasso. E c’è spazio anche per ritmi ispirati a Pink Floyd e Edoardo Bennato e, ancora, Igor Stravinskij, Julius Fucik, Nino Rota in un’opera di teatro musicale capace di affascinare adulti e bambini.

Ad anticipare il debutto di questa nuova produzione – la prima esecuzione della versione italiana è stata realizzata nel 2018 a cura del Romaeuropa festival in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma – ci sono due appuntamenti aperti al pubblico.

Venerdì 8 marzo, alle 17.30 nella GABA.MC Young in via Gramsci a Macerata si inaugura la mostra collettiva “A più voci”, liberamente ispirata al libro di Collodi e realizzata da circa cinquanta studenti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata seguiti dai docenti dei corsi di Pittura, Tecniche per la Pittura, Applicazioni Digitali per l’Arte.

Lunedì 11 marzo alle 17 in aula gialla a Polo Pantaleoni l’incontro “Tradurre Pinocchio tra lingue e linguaggi” con gli interventi di Lucia Ronchetti e delle docenti Unimc Bianca Sulpasso e Francesca Chiusaroli.

“Le avventure di Pinocchio” di Lucia Ronchetti al TLR sono realizzate grazie al contributo di Mibac, Comune di Macerata e Regione Marche e con il prezioso sostegno di APM e Mosca srl. In collaborazione con Romaeuropa Festival, Abamc, Marche Concerti, Consorzio Marche Spettacolo. Si ringrazia in special modo il Teatro dell’Opera di Roma per la collaborazione e il supporto alla produzione.

Le matinée rientrano nell’ambito del progetto Marche In Vita – lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma e sono rese possibili grazie alla collaborazione del Politeama di Tolentino, del Comune di San Benedetto del Tronto e dei Licei di Camerino.

Biglietti spettacolo serale da 5 a 20 euro, biglietto matinée 5 euro. Biglietteria dei Teatri, piazza Mazzini a Macerata (mart.-sab. 10-13, 17-20, il giorno del concerto il botteghino del TLR è attivo dalle 20; T. 0733-230735), online su Vivaticket. Appassionata è accreditata per 18app e Carta del Docente.

