VAL DI CHIENTI - Da domani e fino al 19 aprile via alla sistemazione di un tratto di 3 chilometri della 77 in corrispondenza dell'uscita, chiusa per chi viaggia in direzione Foligno

Dopo la sospensione invernale, Anas riprende i lavori di manutenzione per il risanamento profondo della pavimentazione sulle principali strade statali delle Marche. In particolare, a partire da domani, mercoledì 6 marzo, sarà interessato un tratto della strada statale 77 “della Val di Chienti” per circa 3 km (dal km 84,500 al km 81,600) in corrispondenza dello svincolo di Macerata Ovest/Sforzacosta. Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera, mentre lo svincolo di Sforzacosta/Macerata Ovest sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno. In alternativa, per il traffico diretto verso Sarnano/SS78 è consigliata l’uscita allo svincolo di Macerata Sud/Corridonia. Il completamento di questa fase è previsto entro il 19 aprile.