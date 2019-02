SAN SEVERINO - Le opere per adeguare l'impianto rientreranno nel piano degli interventi previsti dalla Regione nelle aree colpite dal sisma

Volo notturno, l’elisuperficie di San Severino verrà adeguata. I lavori all’impianto, realizzato nel 2009, rientreranno nel piano degli interventi previsti dalla Regione nelle aree colpite dal sisma e consentiranno di mettere in rete la pista di atterraggio e decollo degli elicotteri del “118” nel piano già previsto dal Gruppo di coordinamento Rem (Reti Elisuperfici Marche). Il servizio di volo notturno, una volta operativo H24, permetterà di ottimizzare anche il cosiddetto sistema Hub & Spoke e, contestualmente, di aumentare il grado di Integrazione tra ospedale e territorio. Dall’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza sarà possibile raggiungere San Severino in circa 20 minuti di volo. Le risorse che saranno utilizzate per i lavori arriveranno in parte dalle disponibilità del Fondo sanitario e in parte dagli sms solidali.