SAN SEVERINO - La cementificazione aumenta il rischio del dissesto idrogeologico. Ma c'è la possibilità di ottenere fondi ad hoc per arrestare il problema. Incontro domani (25 febbraio) al teatro Feronia

Allarme di Coldiretti, a Macerata persi altri 490mila metri quadrati di verde in un anno, in pratica 69 campi di calcio. Il problema della cementificazione «insieme ai cambiamenti climatici, è tra i primi responsabili degli smottamenti e del dissesto idrogeologico del territorio» spiega Coldiretti. Per fermare tutto questo, spiega Coldiretti, «c’è una nuova possibilità con finanziamenti ad hoc tramite il Psr». Sarà argomento di un incontro che si svolgerà domani (25 febbraio), dalle 9 alla sala Aleandri, del teatro Feronia, a San Severino, con Mauro Tiberi (Regione Marche, Monitoraggio e cartografia suoli). Le conclusioni sono affidate a Francesco Fucili e Giordano Nasini, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Macerata. «Il bando dà la possibilità – dice Coldiretti –, di finanziare al 100 percento “studi di fattibilità” per la futura creazione di accordi agroambientali d’area che aggregano soggetti pubblici e privati del territorio in cui il capofila è l’amministrazione comunale. Lo studio consentirà analisi di contesto per evidenziare nel dettaglio le criticità relative al rischio idrogeologico ed alluvioni; attività di animazione e di coinvolgimento dei diversi attori di un determinato territorio; progettazione di massima degli interventi integrati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici».