ECCELLENZE - Il responsabile della Lega Marche nell'azienda del food con ingredienti 100% italiani: «Testimone del saper fare tipico marchigiano e della volontà di far ripartire il territorio»

Il senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche e commissario del partito in provincia di Macerata ha chiesto e ottenuto di poter visitare l’azienda La Pasta di Camerino. Nell’incontro con la famiglia Maccari, ha definito l’azienda «un’eccellenza imprenditoriale nel settore del food perché l’unica a fare pasta con ingredienti 100% italiani, testimone del saper fare tipico marchigiano e della volontà di far ripartire il territorio, obiettivo sul quale il Governo e il Parlamento e soprattutto i gruppi parlamentare della Lega alla Camera e al Senato sono molto attenti».

«Siamo molto lieti della visita del senatore Arrigoni giunta a sorpresa – ha detto il fondatore Gaetano Maccari che ha accolto l’ospite con la moglie Mara Mogliani e i figli Federico e Lorenzo – perché il nostro territorio ha bisogno della presenza delle istituzioni. Noi stiamo facendo il massimo per proseguire l’attività e rappresentare un punto di riferimento per un territorio ferito che ha bisogno di esempi positivi ma è chiaro che la vicinanza e la considerazione di chi ci governa è sempre positiva e gratificante. Noi stiamo portando avanti una tradizione di famiglia nella quale crediamo molto – ha aggiunto Maccari – producendo pasta che ha caratteristiche che non teme il confronto dei concorrenti. Dal sisma abbiamo aumentato quasi del 50% il numero dei dipendenti passando da 48 a 70 e dando lavoro quindi a tante persone di questo territorio considerando anche l’indotto. In un territorio gravemente ferito ma al quale siamo fortemente legati riteniamo indispensabile fare la nostra parte».