RECANATI - Concerto inaugurale domani (24 febbraio) alle 18 all'auditorium del Centro mondiale della poesia

Concerto inaugurale delle Serate musicali 2019 della civica scuola di musica “B. Gigli”, al via domani (24 febbraio), alle 18, all’auditorium del Centro mondiale della poesia di Recanati. Ad aprire il sipario saranno due giovani pianisti italiani di grande talento: Paolo Navarra, e il marchigiano Jacopo Fulimeni, che si perfezionano all’Accademia pianistica delle Marche di Recanati. L’orchestra da camera Sinfonietta Gigli è diretta per l’occasione da Lorenzo Di Bella, direttore artistico dell’Accademia pianistica. Ingresso libero. Il programma, tutto incentrato su Mozart, si apre con la Sinfonia numero 29 K. 201 (1° movimento), terminata il 6 aprile 1774, che rappresenta un’autentica svolta all’interno della produzione sinfonica mozartiana e che si discosta dal gusto italiano dominante fino a quel momento. Secondo pezzo in programma il Concerto per pianoforte e orchestra numero 8 in Do (K 246), composto da Mozart nell’aprile del 1776. Di esso esistono tre tipi di cadenza di differente difficoltà. A chiudere la serata il Concerto per pianoforte in Mi bemolle maggiore, K 271 composto da Mozart tra il 1776 e il 1777.