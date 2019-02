MACERATA - La 24esima edizione della prestigiosa competizione per giovani corridori organizzata dall'Atletica Avis in programma domenica a Villa Potenza

Il 24esimo Cross Helvia Recina è fissato quest’anno al 24 febbraio, domenica prossima, e ci sarà anche Banca Macerata a sostenere lo sforzo organizzativo di una manifestazione di grande prestigio, che si svolgerà sui prati che rappresentano la zona di rispetto che circonda l’acquedotto cittadino, a Rotacupa.

Grazie alla preziosa disponibilità dell’Apm Macerata, si festeggiano i 50 anni della presenza del cross country nello stupendo parco alle porte di Villa Potenza. La location è straordinaria e vanta una lunghissima e prestigiosa tradizione; in questa sede l’Atletica Avis Macerata ha organizzato ben quattro campionati Italiani di corsa campestre: nel 1996 con il Criterium Nazionale cadetti e Gran Premio Militare, nel 2002 e 2005 i Campionati Italiani Master, mentre nel 2006 qui si svolse una fantastica edizione dei Campionati Italiani assoluti di società con la diretta tv della Rai. Questa edizione è valida per l’assegnazione di ben dodici titoli di Campione Marchigiano (ragazzi-cadetti-allievi-junior-promesse e senior, sia maschili che femminili; ci saranno anche due affollate gare di promozione per gli esordienti. Saranno gare di grande interesse perché in palio per i cadetti, oltre allo scudetto, ci sarà anche la convocazione nella squadra Marche per i Campionati Italiani in programma il 9-10 a Venaria Reale.

La manifestazione stessa definirà poi anche le classifiche di squadra, per i settori giovanili e per quelli assoluti, per l’assegnazione del titolo Marchigiano di società e per l’ammissione dei club marchigiani ai prossimi Tricolori. Tanti saranno i protagonisti della manifestazione, si prevede la presenza di oltre 400 atleti e, come sempre, ci sarà una bella cornice di appassionati e di runners . Il ritrovo è fissato alle 8 e la manifestazione è valida anche per l’aggiudicazione l’ambito Trofeo “Banca Macerata” con una classifica che si ottiene sommando il punteggio di tutte le gare, comprese quelle esordienti. L’organizzazione è dell’Atletica Avis Macerata e come tradizione il comune di Macerata ha concesso il patrocinio alla manifestazione.

Programma: Ore 8 ritrovo al campo gara dove sarà attiva la segreteria della manifestazione, 8.30 termine ultimo sostituzioni. Ore 9 Categoria Pm/Sm/Master maschile km. 10. Ore 9,50 Allieve Km. 4. Ore 10,15 Allievi Km. 5. Ore 10,40 Ragazze Km. 1,5. Ore 10,50 Ragazzi Km. 1,5. Ore 11 Cadette km. 2. Ore 11,10 Cadetti Km. 3. Ore 11,30 Esordienti maschile (2008 – 2010) m. 800. Ore 11,40 Esordienti femminile (2008 – 2010) m. 800. Ore 11,50 Junior femminile Km. 6, 12.20 Junior maschile, assoluti femminile Pf-Sf-Master Km 8.

Premiazioni: ore 11 prima fase individuali, 12,15 seconda fase. Ore 13 squadre 24esimo Cross Helvia Recina Trofeo Banca Macerata.

(foto di Maurizio Iesari)