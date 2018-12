MACERATA - Week end di iniziative. Pedalata dai giardini Diaz, bancarelle in centro, ultima giornata di Libriamoci e 50° Festival Nazionale Premio Angelo Perugini

Domani, domenica 16 dicembre, Babbo Natale scenderà dalla slitta per inforcare una bici e farsi un giro in città. E farà un regalo ai nonni di Villa Cozza.

L’associazione Ciclo Stile invita tutti i maceratesi dotati di bicicletta a radunarsi alle 10 ai Giardini Diaz, con abbigliamento ispirato al Natale (Babbo Natale, ma sono ammessi anche renne, gnomi…). Si farà un giro per le strade del centro con destinazione finale la casa di riposo di Villa Cozza, dove porteremo un po’ di festa con musica e panettone.

E’ la prima pedalata di Babbo Natale maceratese, inserita nel calendario di Macerata d’Inverno. Feste di piazza, la serie di iniziative organizzata dal Comune di macerata in collaborazione con le associazioni cittadine in occasione delle festività natalizie.

Ciclo Stile propone attività di promozione dell’uso della bicicletta fondate su convivialità e solidarietà: in fondo la bici è sinonimo di divertimento e voglia di stare insieme. Questa volta si è pensato di rovesciare qualche stereotipo: che d’inverno non si possa pedalare in città e soprattutto che siano sempre i nonni a fare i regali di Natale.

Infatti domenica saranno figli e nipoti a regalare dei momenti di festa ai nonni che risiedono nella casa di riposo gestita dall’Ircr, che ha condiviso e appoggiato l’iniziativa. Il gruppo dei ciclisti, arrivato a Villa Cozza, sarà ricevuto nel salone principale dove intonerà canzoni di Natale guidati dal gruppo Sunday Sessions. Poi ci sarà un piccolo momento conviviale.

Ritrovo quindi alle 10 ai Giardini Diaz. L’associazione Ciclo Stile metterà a disposizione dei cappellini da Babbo Natale a chi non ne sia già provvisto.

In caso di maltempo l’iniziativa verrà spostata al 23 dicembre, con gli stessi orari.

Tante altre le iniziative programmate per domani, in Macerata d’inverno. Feste di piazza, il programma degli eventi, organizzato e promosso dal Comune, in collaborazione con le associazioni cittadine.

In centro storico, sotto i loggiati e in piazza Cesare Battisti, tornano le bancarelle de Il Barattolo di Natale con tante idee regalo mentre, in via Garibaldi, quelle del Natale in festa. Mercatino artigianale a cura dell’associazione Teor con prodotti di artigianato locale, tipici ed enogastronomici del territorio, pelletterie e calzature. In piazza Mazzini al via la tradizionale Fiera di Natale a cura del Comune di Macerata.

Alle 16, al via Natale con l’Avis, festa e divertimento e appuntamento per tutti i bambini al cine-teatro Italia dove ci sarà la proiezione gratuita del cartone animato della Disney Pixar Coco.

Alle 17.15 al Lauro Rossi ultimo appuntamento con il 50° Festival Nazionale Premio Angelo Perugini a cura di CTR Calabresi Tema Riuniti . In scena “Moby Dick – l’incubo di Achab” di Herman Melville per la regia di Paolo Nanni”.

Nella Galleria degli antichi Forni, ultimo giorno per Libriamoci 2018/Festival del libro illustrato dedicato quest’anno a Ugly Ducklings, i Brutti anatroccoli. Alle 16,30 per la serie Fiabe in Galleria al via “A Christmas Carol – Un Canto di Natale” di Charles Dickens , laboratorio a cura di Bibidi Bobidi Book – Libreria per bambini e ragazzi con Veronica Ruffato e Eli Readers.

In piazza della Libertà come sempre ci sarà la pista di ghiaccio aperta per la gioia di grandi e bambini, fino al 22 dicembre, i giorni feriali dalle 15 alle 22. In quelli festivi invece, come sabato 15 e domenica 16 dicembre, si potrà pattinare tutto il giorno, di mattina dalle 10 alle 13 e di pomeriggio dalle 15 alle 22. Dal 22 dicembre la pista sarà fruibile tutti i giorni, sia di mattina dalle 10 alle 13 che di pomeriggio dalle 15 alle 22.

Sempre in piazza della Libertà nelle casette di legno del Villaggio di Babbo Natale, aperte dalle 10 alle 22, si potranno trovare articoli da regalo, di artigianato e abbigliamento. Dal 17 dicembre il villaggio si arricchirà della casa di Santa Claus, un’occasione ghiotta soprattutto per i bambini che potranno incontrare Babbo Natale e farsi le foto con lui.

Infine, ai Musei civici di Palazzo Buonaccorsi si può visitare la grande mostra di respiro internazionale Lorenzo Lotto: il richiamo delle Marche a cura del Comune di Macerata e della Regione Marche che rimarrà aperta fino al 10 febbraio. L’esposizione potrà essere visitata nella suggestiva location, insieme alle altre collezioni, il Museo della Carrozza e l’arte del Novecento.

Il programma completo di Macerata d’inverno. Feste di piazza disponibile nel sito www.comune.macerata.it.