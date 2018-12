Allerta meteo, neve anche in collina

LA PROTEZIONE CIVILE regionale ha diramato un avviso a partire dalle 18 di domani e fino alla mezzanotte di lunedì 17 dicembre

Arriva la neve anche in collina. Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per possibili nevicate a partire dalle ore 18 di domani, domenica 16 dicembre e fino alla mezzanotte di lunedì 17 che potranno interessare anche le zone collinari. E’ in transito infatti una perturbazione che apporterà, a partire dalla serata di domenica fino al pomeriggio di lunedì nevicate diffuse dalle zone montane fino alla fascia di media e bassa collina. Secondo il bollettino della Protezione civile delle Marche dalla serata di domani si avranno nevicate diffuse inizialmente nei settori interni, per estendersi al resto della regione nel corso della notte tra domenica e lunedì’. Sono previste nevicate “moderate” (20-60 cm) ad altitudini superiori ai 300 metri, “deboli” (0-20 cm) tra i 100 ed i 300 metri e cumuli inferiori ai 5 centimetri nelle zone costiere, dove comunque qualche fiocco si vedrà. Già da ieri la neve ha imbiancato l’entroterra (leggi l’articolo).