OPPORTUNITA' - Nei weekend di dicembre e gennaio sarà possibile informarsi direttamente nei locali della scuola sui percorsi di studio di Benessere, Arredo, Moda, Meccanica e Meccanica, Elettronica e Automazione

L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Renzo Frau” apre le sue tre sedi di Sarnano, San Ginesio e Tolentino a studenti e genitori interessati a percorsi di studio che offrono qualifiche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Nei fine settimana di dicembre 2018 (sabato 15) e Gennaio 2019 (sabato 13, sabato 19 e domenica 20, sabato 26 e domenica 27), il progetto “Scuola Aperta” permetterà a chiunque, nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19, di recarsi nei plessi per incontrare docenti e ragazzi che già frequentano i corsi, visitare le aule e i laboratori, confrontarsi sull’offerta formativa per orientarsi alla scelta della scuola secondaria superiore con la massima consapevolezza.

Inoltre, in alcune delle date di “Scuola Aperta” sono previsti eventi caratterizzanti i percorsi di studio che l’Istituto offre, gli Ipsia-Day: sabato 19 gennaio – sede di Sarnano; domenica 20 gennaio – sede di San Ginesio (presso l’attuale sede di Passo San Ginesio, in via Picena); sabato 26 gennaio – sede di Tolentino.

A Sarnano l’Ipsia “Renzo Frau” offre il Corso di Benessere, “Produzioni Industriali e Artigianali” – Articolazione Industria, che dopo tre anni consente di ottenere la Qualifica di Operatore del Benessere (Estetista/Acconciatore) e al termine del 5^ anno il diploma in produzioni industriali e artigianali che si caratterizza anche per l’acquisizione di competenze nella filiera dell’industria chimico-cosmetica. Nella stessa sede si trova anche il Corso di Meccanica, “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, che dopo il terzo anno dà la Qualifica di Operatore Meccanico e tra le altre possibilità offre quella di partecipare al progetto Ipsia Paddock, in collaborazione con la Squadra Sarnano Corse e ACI Macerata, per approfondire la conoscenza del mondo dei motori.

A San Ginesio, invece, il Corso di Meccanica, Elettronica e Automazione, “Manutenzione e Assistenza Tecnica” – “Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili”, è professionalizzante nell’ambito dell’impiantistica, della robotica, dell’automazione dei servizi tecnici industriali e civili e, grazie a innovative macchine a controllo numerico e altre dotazioni di eccellenza, consente di ottenere la Qualifica di Operatore Elettronico; sempre a San Ginesio è possibile iscriversi al Corso di Arredo, “Produzioni Industriali e Artigianali” – Articolazione Industria, unico nel Centro Italia, in cui oltre al percorso tradizionale legato allo studio e lavorazione del legno, offre la possibilità di collaborare con la Soprintendenza per i Beni storici, culturali ed etnoantropologici delle Marche, si affianca una formazione intorno al mondo del Design, la progettazione e la modellazione grafica 3D portando in tre anni alla Qualifica di Operatore del Legno, Curvatura Grafica del Disegno Industriale e alla fine del quinquennio al Diploma di Arredi e Froniture d’Interni.

A Tolentino, infine, il Corso di Moda si articola dal primo biennio in Industria e Artigianato per il Made in Italy e dal secondo biennio fino al conseguimento del diploma, in Produzioni tessili sartoriali. Nel terzo anno si consegue la qualifica regionale di Operatore dell’Abbigliamento. Il corso prepara l’alunno alla progettazione e alla realizzazione di collezioni e anche all’utilizzo di sistemi grafici e sistemi CAD 2D/3D per la modellistica, oltre alle conoscenze del visual merchandising e del marketing. Sempre a Tolentino, per il Corso di Meccanica “Manutenzione e Assistenza Tecnica” è specifico il conseguimento dopo tre anni, della qualifica regionale di Operatore della Riparazione dei Veicoli a Motore, e dal secondo anno si articola nell’opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto.