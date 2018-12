PETRIOLO - L'originale iniziativa di Cesare Romagnoli. A Bolognola acceso l'albero più alto delle Marche. FOTO



Alberi e decorazioni di ogni genere stanno spuntando in provincia in attesa del Natale. L’aria di festa alimenta la creatività ele idee fioccano. La magia del Natale tocca l’animo “inebriando lo spirito”. Così ha ben pensato Cesare Romagnoli di Petriolo di realizzare un albero di Natale alto circa 14 metri ma anziché addobbarlo con le tradizionali luci lo ha illuminato con bottiglie vuote del suo amaro preferito, il Montenegro. Aiutato dai due bar del paese è riuscito a raccogliere ben 400 bottiglie e creare così una decorazione unica ed esclusiva del suo albero natalizio. L’albero è visibile, entrando in paese, passando per “piani rossi”.

E’ stato invece acceso sabato scorso l’albero più alto delle Marche, quello a Pintura di Bolognola che si trova a ben 1.400 metri.