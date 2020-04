INIZIATIVA di solidarietà fino al 6 gennaio al Cuore Adriatico di Civitanova e al Rossini di Pesaro

“A Natale c’è posto per tutti”, banco alimentare e Iper per una grande raccolta di solidarietà. Con 1 solo euro di donazione sarà possibile offrire 14 pasti a persone indigenti delle Marche. L’iniziativa è stata presentata questa mattina in comune ed è organizzata da Banco alimentare Marche e Iper la Grande I. Dal 1° dicembre al 6 gennaio 2019, “Iper, La grande i” e Banco Alimentare Marche si uniscono con l’obiettivo di regalare una grande spesa a chi più ne ha necessità. Tutti coloro che faranno acquisti presso i punti vendita della “grande i” di Civitanova (al Centro Commerciale “Il Cuore Adriatico”) e Pesaro (Centro Commerciale “Rossini Center”) e doneranno 1 euro in aggiunta alla spesa contribuiranno a recuperare e distribuire 7 kg di cibo, equivalenti a 14 pasti. «La “Grande i” ed il Banco Alimentare – ricorda Roberto Del Baldo, responsabile del Banco Alimentare Marche per i rapporti con la GDO – hanno in comune la volontà di combattere la fame e lo spreco alimentare e dunque è stato semplice organizzare l’iniziativa che, grazie alla disponibilità della “Grande i” si svolge anche in un periodo favorevole alla riflessione sulle problematiche legate alla povertà ed alle carenze alimentari. Siamo certi che le Marche sapranno dimostrarsi come sempre solidali e speriamo che questa iniziativa faccia conoscere meglio il lavoro quotidiano del Banco Alimentare e dei suoi volontari nella nostra regione». Ogni giorno, nei due magazzini di Pesaro e San Benedetto del Tronto, il Banco Alimentare Marche distribuisce 8.700 kg di cibo con un bilancio annuale di circa 100.000 euro. Per recuperare, stoccare e redistribuire un chilo di cibo, dunque, la sede marchigiana del Banco Alimentare spende meno di 5 centesimi di euro. Nelle Marche, complessivamente, il cibo recuperato viene distribuito a 310 strutture convenzionate e, attraverso queste ultime, a 41.000 persone assistite. «Sosterremo in modo convinto, a livello promozionale – dichiara Silvia Seccia, direttrice Iper, La grande i di Civitanova Marche – questa iniziativa che riscuoterà il successo che merita perché con un gesto davvero semplice e di per sé quasi intangibile a livello economico si può contribuire in maniera decisiva a migliorare il Natale di molte persone. Il nostro ipermercato prosegue così la collaborazione con il Banco Alimentare Marche, al quale dona periodicamente le eccedenze alimentari, proprio per limitare gli sprechi». La generosità degli acquirenti della “Grande i” a Pesaro e Civitanova Marche sarà premiata con una cartolina gadget per ogni euro donato, simbolo tangibile dell’impegno profuso e, nel contempo, regalo originale in tema natalizio. Un premio è previsto anche per le tre cassiere dei due punti vendita che meglio sapranno promuovere l’iniziativa.