CAMPIONATI INAS 2018 - L'atleta di Montecassiano, tesserato con la società civitanovese, trionfa nella gara di cross corto che si è svolta a Carovigno

Gradino più alto del podio per Ndiaga Dieng agli Inas Europe Cross Country 2018 a Carovigno in Puglia. La manifestazione continentale, che ieri ha vissuto rivalità emozionanti, si chiude oggi con la ripartenza delle delegazioni. Ad animare la corsa è stata una Nazionale Italiana con l’ossatura dell’Anthropos.

Sui 6 atleti convocati dal Referente Tecnico Nazionale Mauro Ficerai, si sono confrontati con i rivali europei i nostri Fabrizio Vallone (Palermo) e Ndiaga Dieng (Montecassiano), oltre al nostro tecnico Giuseppe Raffermati. Ndiaga Dieng si è laureato Campione Europeo nella gara di Cross Corto (tempo di 9:10) superando Geoffrey Gael (Francia) e il rappresentante spagnolo Santos Aguirre Asier. Fabrizio Vallone si è dovuto accontentare del settimo posto. Dopo la doppietta oro e argento ai Mondiali Indoor dello scorso marzo e questo titolo alla campestre 2018 si conclude una stagione esaltante per l’atleta Montecassianese, allenato da Maurizio Iesari dell’Atletica Avis Macerata, società con la quale milita nel circuito Fidal. Per l’Anthropos è la 15esima medaglia internazionale di un’ennesima stagione da incorniciare che proprio venerdì l’ha vista premiata, dal Cip, con la Stella d’Argento al merito sportivo paralimpico. Il Presidente dell’Anthropos Nelio Piermattei: «Sarei ripetitivo e quindi non elencherò i risultati di questa stagione record. Sono molto soddisfatto anche per la Stella d’Argento che premia il lavoro del nostro team. Ora sotto con i necessari interventi per reimpostare alcune lacune e pronti per una stagione che già da febbraio e marzo ci vedrà impegnati a organizzare il trentennale dalla fondazione e i Campionati Italiani Indoor, Invernali Lanci e World Winter Challenge Wpa tutti in contemporanea (l’evento clou della para atletica in Italia nel 2019)».