Cantà a batoccu e a dispetto

LA DOMENICA con Mario Monachesi

di Mario Monachesi

“Se statia mejo quanno se statia pegghjo…armino se cantava”, questo mi raccontava qualche tempo fa un’anziana signora ricordando la sua passata gioventù. Ripensando a questa frase, non mi è difficile oggi capirei che a quei tempi risuonano ovunque e, in qualunque occasione, le rime “de li stornelli”. In campagna si cantavano durante “lo mète, lo vatte, lo scartoccià’, le velegne”, ogni occasione era buona per sorridere o, attraverso questi canti, scambiarsi messaggi o dichiarazioni d’amore. In special modo quando si ballava sull’aia o sulle piazze di paese. Cantare lavorando serviva anche a sopportare meglio la fatica, a sentirsi uniti e in armonia, in allegria nel modo più simpatico e sano. Oggi che non si ride quasi più, riscoprire queste “azioni”, questi modi di intendere la vita, è un vero toccasana. Anzi, si avverte proprio il desiderio di andare a sapere come era prima, come hanno sopportato la durezza dei tempi, i nostri cari nonni. Lo stornello era un canto popolare di casa nell’Italia centrale, in particolare Toscana (dove sembra sia nato), Lazio e Marche, successivamente diffusosi anche nell’Italia meridionale. Esso era un tipo di poesia generalmente improvvisata, molto semplice, affine alla filastrocca, tanto cara alla gioventù spensierata ed innamorata. Il termine stornello deriverebbe, o dal provenzale “estorn”, tenzone, gara poetica, o dall’uso di cantare a storno e a rimbalzo, cioè di voce da un luogo all’altro. Il tempo della sua nascita è incerto, i più antichi esempi risalgono al secolo XVII. Le rime iniziavano (ed iniziano) tutte con l’invocazione a un fiore o a una pianta:

“Fiore de menta

me la so’ fatta ‘na magnata de pulenta

e mo ve faccio sintì’ comme se canta”.

I modi di cantare “li stornelli” erano tre, “a dispettu, a batoccu e graziusi”. “A dispettu” perche erano un componimento poetico satirico, arguto, pepato ed allusivo che spesso serviva anche per esprimere acredine, sdegno e disprezzo nelle avverse vicende amorose. Detti anche “stornelli maliziusi”.

Fiore de granato

ti sci vantata che no’ mme sci vuluto

ma chj s’ha sognato mai d’avette amato.

¤

Fiore de sammugu

non serve che me guardi e fai l’ucchjttu

io tanto lu regazzu me lo so rfattu

più bellu assai de te e piu graziusittu.

□

Fiore de rugni

li fasciulitti mia tu no’ li magni

e su lu piattu mia tu non ce ‘ntigni.

□

Fiore d’arbucci

non serve cara mia che tu te vutti

come la sciacquatura de li piatti

sci tanto vella ma te cojona tutti.

□

Fiore de saccu

se sse guarda la faccina d’un bajoccu

se po guardà’ a te faccia de porcu.

□

Fiore d’amaranto

se quello che se dice te coce tanto

è da pensà’ che è vero tutto quanto.

□

Fiore de saccu

io te vurrio vedé’ sopre ‘n’arbucciu

a testa pir ignó a culu scuccu.

□

Dijelo vè’ fiore de lilla

te lo recordi vèlla jó la stalla

tu guardavi in cielo, io jó per tera

per tistimone c’era la vitella

te spuseró quanno quella parla.

□

Brutto de qua e de là, brutto per tutto,

ti si vandatu che te vengo apprèsso:

prima de pijà’ a te, a mare me vutto.

□

Lo vai dicenno, me voi da’ le bbotte

non zaccio, bella mia, ‘n do’ me le mette,

che mamma non m’ha fatto le saccoccie.

“A batoccu” perche nel canto si alternavano un uomo e una donna ricordando il movimento altalenante del batocco della campana.

Fiore de pesche

bellu che vai facenne de ‘ste parte?

Quante n’hai minghjonate de regazze?

Ma a canzonare a me non te riesce

perché ero più furba de te ‘gghjà su le fasce.

□

Fiore de ficu

come campete vu senza maritu

che senza moje io moro disperatu.

□

Fior de melograno

non serve che fai tanto lu painu

tutti sa che sci fiju d’un villanu

zappi la tera e fai lu contadinu.

□

Fiore de more

lu spizià’ fa l’acqua de dore

per dalla a Nina quanno fa l’amore.

□

Fiore de gramaccia

mamma me dicia ‘llontana ‘lla canaja

l’atra sera, ‘nfatti, me vulia ‘llongà’ sopre la paja.

□

Cima de gallu

lu maritu tua è bonu e bellu

ma cerca solo lu lettu callu.

□

Lu regazzu mia se chjama Peppe

lu capu jocatore de le carte

s’ha jocato la fibbia de le scarpe

j’è rmastu lu cappellu de le feste.

□

Fiore de zucca

quanno se fa lo pa’ se fa la pizza

scanzete Marì che me se rizza.

□

Fiore de ficu

io te vurria vedé’ sopre ‘n pajaru

e io co” ‘n sorfanellu a datte focu.

□

Fiore de ficu

lu maritu tua lu vedo allegru

ma solo quanno adè ‘mbriacu;

se no’ bocca spisso dentro l’osteria

issu manco sa se esiste l’alligria.

□

L’acqua co’ l’aria fa le bolle

finiscele, finiscele le ciarle,

sennò te ‘ntreccio come le cipolle

e te mmarillo come le sardelle.

□

Fiore de fava

a tempu anticu l’amor non se tradiva

ma è finitu lu tempu che Berta filava.

□

Fiore de paja

tu cridi d’èsse ‘na bella fija

ma non troi gnisciù che te se pija.

□

“Graziusi” perche erano il canto dell’amore, del cuore.

Fiore de menta

vojo carpì’ la radeca a la patata

pe’ poté’ capì’ l’amore do’ cunincia.

□

Fiore de noce

lu sinti l’urghjnittu se che dice?

Solo la donna vella fa l’omu felice.

□

È rimasto poco ma riprendo domattina

GIO 07:21

Fiore de riso

boccuccia ridarella damme un basciu

dopo de che te faccio vedê’ lu Paradisu.

□

Fiore de lino

bella che ci-avete l’occhjo brillantino

fareste ‘nnamorà chj sta lontano

figurateve chj ve sta vicino.

□

Dite se me volete vivo oppure morto

se me volete morto voi m’avrete

ma mejo vivo ve ce spasserete.

□

Fiore de pera

li fiuri che portate in petto, cara

no’ li mena manco la primavera.

□

Cima de gallu

guarda su ‘n cielo che ghjru de stelle

vacce, biundina mia, vacce a contalle

lo vène che te vojo è più de quelle.

□

Fiore de patate

ci-avete l’occhj niri come pepe

le guance rosce come le cerèsce

se de li joenotti non ve ne curate

delle vellezze voi che ve ne fate?

□

Te lo dice pure li parenti

bella che ci-avete li ricci su la fronte

fateli comparì’ quess’occhj velli.

□

Quanno nascisti tu nacque bellezza

spuntò lu tulipanu a mezzo all’acqua

lu sole s’arrestò per l’allegrezza.

□

Fiore de sale

non pozzo più cantà’, ci-ho tanta fame

fiore de pepe

non pozzo più cantà’, ci-ho tanta sete.

□

Ecco, questo era “lo cantà’ de ‘na orda”, l’amore visto con ironia se le cose andavano male, visto con delicatezza se vi erano speranze di un lieto fine. Gli stornelli furono così importanti e presenti nella società, che il poeta Diego Valeri li prese ad esempio per una sua poesia sull’inverno: “Fior di collina / son cadute le foglie ad una ad una / e l’erba è inargentata dalla brina. / Fior di tristezza / i rami son stecchiti e l’erba vizza; / par fuggita dal mondo ogni bellezza. / Fior freddolino / potessimo vedere un ciel sereno / e un raggio d’oro splender nel turchino! / Fior di speranza / sotto la neve c’è la provvidenza / che lavora per noi; c’è l’abbondanza”. Anche Giosuè Carducci chiuse il suo volume “Rime e ritmi”, con uno stornello. Gli stornelli erano e sono così vitali, genuini e veri, che non posso non trascriverne, magari alla rinfuda, qualche altro…

Fiore de fior de jeppa

pe’ smoe la tera ce vò’ la zappa

pe’ smoe lu core tua vasta ‘na zeppa.

□

Dijelo vene tu che fai lu magu

de no’ ttarbà’ mai un postu scuru

perché ce se pò ttroà’ un ossu duru.

□

Lo benedico lo fiore de cece

quanno sarrà che rfarimo pace?

Quanno li Turchi ‘bbraccerà la croce!

Quanno la cerqua mia farà le nuce.

□

Fiore de verde erbetta

se voi fa’ li coperchj ce vo’ la latta

se voi spaccà’ le legna ce vò’ l’accetta;

se te voli rlàa la faccia ce vo’ l’acqua

se voi fa’ l’amore ce vole la regazza.

□

Fior de frunnusella

anche co’ l’occhj lu core se satolla

canta Martì che ci-ha la moje vella

li vicinati se ‘ccontenta de vedella

ma tutti spera de ‘bbraccialla.

□

Dijelo tu pianta de ficu

‘rizzete Marì che jornu è fattu

lu porcu sta a strillà jo lu stallittu.

□

Fiore de lilla

tuttu lu vicinatu dice che si vella

solo per me, amore mio, tu si ‘na stella

ma no’ me te fa’ ‘cchjappà dentro la stalla.

□

Me l’ha confidato un frate

ci-avete la conocchja e non ce filate

ci-avete lu maritu e non ce durmite

ci-avete la patente e non l’usate

e se l’amante ve la chjede che je date?