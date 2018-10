VESTE INEDITA - L'illustre genetista di Castelraimondo durante il fascismo equiparò l'istruzione agraria a quella commerciale e industriale, ne parla Sergio Salvi in un articolo della rivista "Proposte e ricerche"

Strampelli “inventore” degli Istituti Tecnici Agrari. Non solo genetica nel passato del grande agronomo di Castelraimondo, ma anche attenzione all’istruzione delle giovani generazioni impegnate nello studio e nella pratica dell’agricoltura. È uno Strampelli nella veste inedita di riformatore scolastico quello che emerge da uno studio svolto dal biologo e ricercatore Sergio Salvi e pubblicato sul numero 80 della rivista “Proposte e ricerche”, curata da Università Politecnica delle Marche, Università di Camerino, Università di Macerata, Università di Perugia, Università di Chieti-Pescara e Università della Repubblica di San Marino. Tra gli incarichi ricevuti da Strampelli subito dopo la sua nomina a senatore, avvenuta nel 1929, vi fu anche quello di Presidente della Terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione (che durante il fascismo prese il nome di Consiglio superiore dell’educazione nazionale), competente in materia di istruzione media tecnica.

Grazie alla posizione di rilievo assunta in seno al Consiglio, il genetista maceratese lavorò affinché l’istruzione agraria fosse equiparata a quella industriale e commerciale. Il passaggio di grado fu sancito dalla Legge 15 Giugno 1931 n. 889, il cui articolo 68 decretava la trasformazione delle Regie Scuole medie agrarie in Regi Istituti tecnici agrari, affiancando così agli Istituti tecnici industriali e agli Istituti tecnici commerciali anche un terzo ramo di studi tecnici, rivolto all’agricoltura. Lo scorso aprile è stata dedicata a Nazareno Strampelli l’Aula magna dell’Istituto tecnico agrario “Giuseppe Garibaldi” di Macerata, la stessa che nel 2016 ha ospitato l’evento celebrativo del centocinquantesimo anniversario della nascita dell’agronomo genetista. Il prossimo anno il Garibaldi si appresta a festeggiare i 150 anni di vita, era infatti il 1869 quando l’istituto sorse come Colonia agraria, trasformata successivamente in Regia Scuola pratica di agricoltura (1881) e poi in Scuola agraria media (1924). L’ultima evoluzione all’attuale rango di Istituto tecnico agrario avvenne nel 1933, proprio grazie alla legge di riordino voluta da Strampelli.

(Ma.Rib.)