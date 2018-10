MACERATA - Ecco le parole usate dal 29enne imputato di strage con l'aggravante razziale per scusarsi davanti alla Corte d'assise

«Il pensiero di colpire chi potesse essere uno spacciatore, un venditore di morte era prevalente. Dopo il mio arresto per settimane, per mesi, ho mantenuto invariato questo pensiero. Per questo sono stato additato di razzismo, ad oggi posso però affermare dal profondo del mio animo, che questo termine non mi è mai appartenuto. Dopo 8 mesi di detenzione ho constatato che il male è insito nell’uomo, a prescindere dal colore della pelle». Questo è uno stralcio delle parole dette da Luca Traini in aula stamattina. Il 29enne si è scusato davanti alla Corte d’assise di Macerata per il raid del 3 febbraio, quando sparò a sei africani inermi per le strade della città. Sei foglietti scritti a mano e tirati fuori prima dell’inizio della requisitoria dell’accusa. Oggi infatti è iniziata la discussione del processo con rito abbreviato che lo vede imputato per i reati di strage con l’aggravante razziale, porto abusivo d’armi e di munizioni in luogo pubblico, esplosioni pericolose, danneggiamento. La procura per lui ha chiesto 12 anni (leggi l’articolo). Ecco il testo integrale della sua dichiarazione spontanea.