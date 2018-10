MACERATA - Sabato e domenica ai Giardini Diaz, alla Terrazza dei Popoli e al parco di Fontescodella si svolgerà la prima edizione dell'evento organizzato con la direzione scientifica dell’Asur Area Vasta 3, tra laboratori ludico-formativi, gioco e sport, screening medici, talk show e spettacoli e area food

Per la prima volta il Comune di Macerata, insieme all’associazione culturale Mediterraneamente, organizza “Sapori di salute” per dialogare sulla sana alimentazione con la dieta mediterranea e sui corretti stili di vita. Due giornate, sabato 6 e domenica 7 ottobre ai Giardini Diaz, alla Terrazza dei Popoli e al parco di Fontescodella a Macerata, organizzate con la direzione scientifica dell’Asur Area Vasta 3, tra laboratori ludico-formativi, gioco e sport, screening medici, talk show e spettacoli e area food.

Gli obiettivi di questo vero e proprio villaggio della salute, presentato oggi in conferenza stampa dall’assessore allo Sport Alferio Canesin e Giammario Spernanzoni presidente dell’associazione Mediterraneamente – presenti anche il direttore del reparto Nefrologia Franco Sopranzi e il primario di Oncologia dell’Ospedale di Macerata, il direttore sanitario di Villa dei Pini – Villalba Mauro Perugini e la presidente della Croce Rossa di Macerata Rosaria Del Balzo Ruiti – sono la divulgazione delle proprietà della dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco come bene protetto e inserito nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell’umanità, la prevenzione per mantenere lo stato di salute e benessere e la promozione della cultura della salute attraverso lo sport e il movimento. «Si tratta di una manifestazione – ha affermato l’assessore Canesin – in cui l’Amministrazione comunale partecipa attivamente perché condivide in pieno gli obiettivi che si prefigge. Un’iniziativa che vede andare a braccetto salute e sport e che rappresenta un momento di educazione e aggregazione significativo».

Importante il parterre dei partner che vede l’Istituto Santo Stefano, il Polo Diagnostico Villalba, l’APM – Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a., la Croce Rossa – sede di Macerata e l’azienda Nova Salus di Morrovalle, oltre al patrocinio della Regione Marche, dell’Università di Macerata e dell’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri Macerata: realtà che partecipano attivamente al Villaggio portando tematiche da affrontare nei talk show, screening per le persone, attività e laboratori. «L’intento – ha detto Giammario Spernanzoni – è far diventare questa iniziativa, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare la città sul corretto modo di vivere, un laboratorio permanente sulla città con le varie realtà che propongono attività anche durante l’anno».

Un occhio di riguardo per i più piccoli. Diciotto i laboratori, divisi per fasce d’età, destinati a loro, dalla mattina all’ora di cena, in collaborazione anche con l’IIS Garibaldi di Macerata, Ipseoa “G. Varnelli” di Cingoli e il comitato Gli Spiazzati: dall’educazione alimentare attraverso degustazioni sensoriali ai quiz stile Trivial, dalla messa a dimora di alcune piante alle mini lezioni di cucina, dai giochi con la WII Nintendo al gioco dell’oca sul tema della produzione dell’olio, solo per citarne alcuni. In contemporanea, grazie alla collaborazione di undici società sportive, dal pomeriggio del sabato all’ora di pranzo della domenica sarà possibile giocare e fare sport, provando anche discipline mai tentate. Ci sarà il baseball, il softball, il calcio, l’hockey su prato, il minibasket e il basket in carozzina, il nordic walking, il karate, il rugby e la scherma. Tra i temi affrontati nei talk show si parlerà di dieta mediterranea, di mense verdi, di educazione alimentare, di prevenzione a tavola, di sport per tutte le età, della filiera corta, di acqua, di longevità, di volontariato e di benessere. Tutti gli interventi dal palco saranno alternati da spettacoli e momenti di intrattenimento, realizzati in collaborazione con le associazioni locali. Interessante e corposo anche il programma delle attività che si svolgeranno negli stand dei vari partner, dove trovare specialisti a cui rivolgere domande e dubbi: dalla nutrizione alla postura, dalle allergie al mal di schiena. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero.