FIERA - L'assessore illustra il programma della partecipazione e risponde alle perplessità sul coinvolgimento degli studenti: «Trasversale, informativa e formativa, gli stessi insegnanti hanno aderito nonostante le vacanze, cogliendone la validità». Prevista anche una tavola rotonda sulla ricostruzione con ospite Giovanni Allevi

La Regione annuncia i dettagli della partecipazione al Meeting per l’amicizia fra i popoli organizzato da Comunione e Liberazione. «Come consuetudine negli ultimi venti anni, partecipiamo – si legge in una nota – insieme alla Liguria, all’Emilia Romagna, alla Puglia, alla Toscana, al Trentino e alla Repubblica di San Marino al Meeting per l’amicizia tra i popoli in programma alla fiera di Rimini dal 19 al 25 agosto. Un evento culturale che registra 800mila presenze, 800 operatori della comunicazione accreditati ogni anno, 40 paesi nelle ultime cinque edizioni con relatori di 20 nazionalità. In questa edizione in particolare, al Meeting sono previste 14 mostre e 234 convegni nei saloni e nelle aree sparse per la fiera per un totale di 528 relatori. Il tutto sorretto da 2.750 volontari che prestano la loro opera negli stand». Sulla scelta fatta dalla Giunta si erano levate delle critiche nei gioni scorsi da alcune parti politiche sulla opportunità dellìadesione che ha comportato uno stanziamento di 95 mila euro (leggi) Dopo il Job Orienta di Verona e la Fiera Didacta a Firenze – afferma l’assessore all’Istruzione, al lavoro e alla formazione Loretta Bravi – quest’anno abbiamo scelto il contesto di Mesh Area, un intero padiglione di seimila metri quadri dedicato al mondo del lavoro, all’interno del Meeting stesso, considerato tra i più innovativi in Italia e ricco di eventi giornalieri che incontrano i temi della formazione del lavoro: scuola e azienda, politiche attive, soft skills vincenti, reinserimento lavorativo, intelligenza artificiale, diversa abilità, workshop, mobilità all’estero, digital mismatch , reskilling, start up, nuovi lavori in agricoltura, lavorare nelle carceri».

Ci sarà anche una tavola rotonda dedicata alla ricostruzione post sisma che si terrà il 23 agosto alle 15 alla quale parteciperanno il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il rettore Unicam Claudio Pettinari, l’imprenditore Federico Maccari che fornirà la testimonianza di chi investe nei luoghi del sisma e l’associazione “Chiedi alla polvere” . Ospite speciale dell’evento sarà il maestro compositore, direttore d’orchestra e pianista Giovanni Allevi che proprio alla tragedia del terremoto nelle Marche ha dedicato una composizione per pianoforte e archi dal titolo “No Words”, tratta dall’ultimo album dal titolo “Equilibrium”. Moderatore del dibattito Vincenzo Varagona, giornalista di Rai3. Ogni giorno nello stand saranno inoltre presenti imprese marchigiane e gli artigiani che daranno vita ai loro laboratori: stampa, cappello, carta, ceramica, porcellana, fisarmonica, pelle, etc. Tra gli appuntamenti si evidenziano: mercoledì 22 agosto alle 11 “Opportunità europee – La Regione Marche presenta le opportunità Fse, Fesr, Feag, Fep, Psr” e martedì 21 e mercoledì 22 agosto alle 15 l’incontro con gli imprenditori “L’impresa che forma: capitale umano, innovazione, alternanza scuola lavoro”

«L’offerta marchigiana è ampia – sottolinea l’assessore Bravi con riferimento alla partecipazione degli studenti – e le scuole partecipano nelle loro diversità: dagli Itis ai licei delle cinque province insieme alle università, agli Afam e agli Its che sicuramente hanno ora maggiore necessità di essere conosciuti in spazi geograficamente limitrofi per l’eccellenza che rappresentano. Ribadisco, considerate le fake news imperanti, che i ragazzi saranno quotidianamente “ospiti” accompagnati da un tutor che li guiderà, per vedere e partecipare agli incontri formativi a seconda dei loro interessi e delle loro prospettive. Ricordo altresì che l’alternanza scuola lavoro, come bene evidenziato dalla normativa, prevede innanzitutto il potenziamento dei saperi e delle competenze, l’apertura della comunità al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. Un’opportunità dunque, questa del meeting, trasversale informativa e formativa, alla quale gli stessi insegnanti hanno aderito nonostante le vacanze, cogliendone la validità».