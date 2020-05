FESTIVAL - Alcuni degli appuntamenti saranno accreditati come corsi di aggiornamento per avvocati e insegnanti, ecco quali

Gli incontri letterari di “Macerata Racconta” diventano momenti formativi per il valore culturale e professionale. Cresce l’offerta formativa del festival del libro di Macerata, in programma dal 30 aprile al 6 maggio, che vede alcuni degli incontri letterari accreditati dal dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e del turismo dell’università di Macerata e dall’ordine degli avvocati di Macerata, come corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti e avvocati. Per avere l’attestato valido come riconoscimento è necessario registrarsi al desk disponibile nel luogo dell’evento e al termine dell’incontri ritirare l’attestato. Gli incontri accreditati per gli avvocati sono: Diego De Silva (30 aprile ore 21, Ex Cinema Sferisterio), Emiliano Fittipaldi: il caso Emanuela Orlandi (2 maggio ore 21 teatro Lauro Rossi), convegno su Esperienze di giustizia ripartiva (3 maggio ore 16,30 ex auditorium Banca Marche), Carolina Orlandi e il caso David Rossi (5 maggio ore 12 Galleria Antichi Forni), Marco Damilano e il caso Moro (6 maggio ore 17 teatro Lauro Rossi). Gli incontri validi come formazione per insegnanti ed educatori sono: Emiliano Fittipaldi: il caso Emanuela Orlandi (2 maggio ore 21 teatro Lauro Rossi), Valerio Magrelli e i rebus poetici (3 maggio ore 18,30 teatro della Filarmonica), Nadia Terranova e il viaggio nella letteratura contemporanea per bambini (4 maggio ore 16,30 Museo della scuola), Franco Lorenzoni e l’origine della musica nel mito il 4 maggio alle19 alla biblioteca Mozzi Borgetti. Alessandro Robecchi e la scrittura noir (5 maggio ore 18,30 Teatro della Filarmonica), Licia Troisi sul tema fantasy: tra scienza e fantascienza (6 magio ore 18.30 teatro Filarmonica). Nel sito www.macerataracconta.it sono disponibili le schede dettagliate sugli incontri.