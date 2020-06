IMPRENDITORI - In generale, in 100 sono arrivati dalle Marche insieme ad altri 8400 dal resto d'Italia. Il presidente Boccia: «Dobbiamo aspirare a diventare il primo Paese industriale d'Europa»

Assise generale di Confindustria, presenti a Verona 30 imprenditori dalla provincia di Macerata. In generale, in 100 sono arrivati dalle Marche insieme ad altri 8400 dal resto d’Italia. Sono stati ben 750 gli interventi di proposte e indicazioni di policy arrivate da imprese e associazioni, raccolti in 90 documenti. Nel suo intervento, il presidente Vincenzo Boccia ha spiegato che «l’Italia è a un bivio e abbiamo avanti due opzioni. Tornare rapidamente indietro, senza che però si riesca ad attivare una rete di protezione sul Paese e in particolare sui titoli del nostro debito pubblico, o andare avanti e aspirare a diventare il primo Paese industriale d’Europa». Confindustria in modo netto sceglie di accettare la sfida e rimanere nel gruppo di testa delle grandi economie mondiali o no guardando al futuro con concretezza e visione. Come emerso durante l’assise, la visione di Confindustria è mettere al centro tre concetti chiave: più lavoro, più crescita, meno debito pubblico proponendo tre missioni, interconnesse tra loro. Queste tre missioni sono a portata di mano se si mette in campo, in Italia e in Europa, uno sforzo collettivo per muovere il Paese nella giusta direzione. Nel post-assise si consoliderà il ruolo di Confindustria in tutte le sedi e livelli attraverso le proposte concrete, le soluzioni e le modalità di implementazione che sosterrà non nell’interesse di un settore produttivo o di una categoria sociale, ma nell’interesse dell’industria italiana, fatta di imprenditori, lavoratori e famiglie.