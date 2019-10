VOLLEY A1 - All'Eurosuole Forum finisce 3 a 0. Il quarto sigillo consecutivo nel girone di ritorno consente alla squadra di Medei di vendicare il ko subito all’andata e di proseguire la sua corsa nelle zone nobili della classifica. Juantorena, uscito nel secondo set per un infortunio alla schiena, in forse per la partitissima di domenica a Trento

di Mauro Giustozzi

Il ritorno di Sander, la mano pesante di Sokolov, i tanti muri di Cester. Ma anche la paura per Osmany Juantorena, uscito nel secondo set per un infortunio alla schiena che lo tiene in forse per la partitissima di domenica a Trento. Nel complesso Civitanova ha fatto il suo dovere: conquistando 3 punti preziosi per la sua classifica, ruotando il sestetto, un po’ per scelta (Stankovic a riposo) e per necessità quando Kovar, destinato alla panchina, è stato chiamato invece in causa ripetutamente per sostituire Sander e poi Juantorena. Il quarto sigillo consecutivo nel girone di ritorno consente alla Lube di vendicare il ko subito all’andata in Lazio e di proseguire la sua corsa nelle zone nobili della classifica.



Nella Lube Medei opta per un mini turn-over schierando Candellaro al centro e Sander schiacciatore, al rientro dopo la lunga assenza dovuta all’infortunio patito al Mondiale per Club. A riposo inizialmente Stankovic e Kovar. Inizio nel segno dei centrali biancorossi che si fanno sentire sotto rete. Ma a firmare il break che scava il 10-7 per Civitanova è una pipe di Sander assieme all’ace di Cester, con la firma di Juantorena nell’attacco che porta Di Pinto a chiamare il time-out. Da cui esce un Maruotti superbo: il suo turno al servizio manda in tilt la ricezione biancorossa ed arriva la parità. Un errore di Sokolov regala addirittura il primo vantaggio ai laziali. Che dura poco. L’imperiosa risalita dei marchigiani si concretizza con tre muri consecutivi (due di Cester e Christenson) che valgono il 18-15. Taiwan che anche stavolta non accusa il colpo e sfruttando una serie di errori Lube riagganciano la parità a quota 20, con Medei costretto a sostituire in ricezione un Sander in chiara difficoltà con Kovar. Errori però anche sulla sponda pontina che ridanno fiato a Civitanova che chiude proprio su un attacco out dell’ex Savani. Subito un 5-1 ad inizio del secondo per i biancorossi che ripresentano tra i titolari Sander schiacciatore. Il timido tentativo di risalita dei pontini si infrange su un attacco da circoletto rosso di Sokolov che vale l’8-4. Latina che si incarta con qualche errore di troppo e subisce ancora la superiorità dei marchigiani a muro con Cester implacabile nello stoppare Savani allunga 11-5 il vantaggio per i suoi. Un set in totale controllo dei cucinieri che alzano il ritmo ed il livello del proprio gioco, gestiscono senza alcun affanno il cambio palla, mantenendo per tutta la durata del set un vantaggio ampissimo. Così resta solo da registrare l’ingresso del giapponese Ishikawa per Savani e quello di Kovar per Juantorena che accusa un fastidio alla schiena dopo aver attaccato una spettacolare pipe. L’italo-cubano resta a guardare dalla panchina i compagni nel terzo set. L’iniziale equilibrio viene spezzato dal servizio di Sander (8-6) finalmente protagonista della gara dopo l’ottimo secondo set giocato dall’americano che ritrova confidenza e ritmo partita. Latina anche mette in campo tutto quello che ha, ma Civitanova non ha voglia di allungare ulteriormente la partita e la chiude con l’autorità della squadra che ha cucito sul pezzo il tricolore dello scudetto.

CIVITANOVA – LATINA 3-0 (25-22, 25-16, 25-16)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sander 11, Cester 10, Christenson 5, Juantorena 9, Candellaro 4, Sokolov 15, Grebennikov (L), Kovar 5. NE.: Casadei, Marchisio, Stankovic, Milan, Zhukouski. All. Medei.

TAIWAN EXCELLENCE LATINA: Savani 4, Le Goff 3, Sottile 2, Maruotti 10, Rossi 1, Starovic 10, Shoji (L), Cacciopola (L), De Angelis, Ishikawa 2, Corteggiani. NE.: Gitto, Kovac, Huang Pei. All. Di Pinto.

ARBITRI: Cerra e Gnani.

NOTE: spettatori 2283, incasso di 23064 euro. Durata set: 29’, 25’, 22’, totale 76’. Lube: bs. 16, v. 5, m. 10, e. 22. Taiwan Excellence: bs. 11, v. 4, m. 3, e. 16.

(foto Spalvieri)