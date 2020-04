Lube-Vibo chiude il 2017

VOLLEY A1 - Il match, valido per la prima giornata di ritorno della SuperLega, in programma domani alle 18 a Civitanova. Capitan Stankovic: «Vogliamo chiudere un anno magnifico con una vittoria di fronte ai nostri tifosi e riscattare subito il passo falso di Bari»

La Lube torna a giocare in SuperLega all’Eurosuole Forum, a distanza di tre settimane dal match con Padova, per la prima giornata del girone di ritorno. Domani alle 18 avversario di turno la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, attualmente al terz’ultimo posto in classifica: l’obiettivo di Stankovic e compagni è naturalmente il ritorno al successo dopo lo scivolone accusato a Castellana Grotte, per aprire bene la seconda metà della Regular Season del massimo campionato. E, ancora di più, per chiudere in bellezza un 2017 che ha regalato al Club biancorosso uno scudetto e una Coppa Italia: una storica doppietta in un anno da ricordare.

Biglietti disponibili, come acquistarli- In vendita online, oppure nei punti vendita Booking Show in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 fino ad inizio gara. Per informazioni telefonare allo 07331999422 negli orari suddetti.

Alla scoperta dell’avversario Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia- La formazione guidata da Lorenzo Tubertini (ex coach di Modena nella parte finale della scorsa stagione) si trova attualmente al terzultimo posto in una stagione che sta regalando più bassi che alti. In regia c’è l’esperto Coscione in diagonale con il nuovo opposto statunitense Patch (con l’alternativa del polacco Domagala), in banda l’azzurro Antonov insieme al belga Lecat preso da Verona (l’ex Nazionale Massari è la terza soluzione). Infine al centro un altro belga, Verhees , e il confermato brasiliano Costa Deivid. Il libero è Davide Marra.

Parla Dragan Stankovic- «Vogliamo chiudere il nostro 2017 con una vittoria di fronte ai nostri tifosi, un anno solare che ci ha regalato grandi soddisfazioni come lo scudetto, la Coppa Italia e non ultimo l’argento al Mondiale per Club. Obiettivo comune, dunque, battere la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, per riscattare subito il passo falso di Bari: massima attenzione, però, perché troveremo di fronte ancora una volta una squadra che non ha nulla da perdere e giocherà con il braccio sciolto, al servizio ed in attacco. Preoccupiamoci del nostro gioco e di mettere in campo la pallavolo che sappiamo esprimere, in questo modo sono sicuro che conquisteremo i tre punti».

Match numero 30 tra le due formazioni, Lube nettamente in vantaggio- In totale è la sfida numero 30, il bilancio complessivo parla di 23 vittorie marchigiane contro le 6 dei calabresi. Nel match di andata vittoria per 3-1 per i biancorossi. Nella scorsa stagione le due formazioni si sono incontrate ben 5 volte, con 5 vittorie sempre per a favore della Cucine Lube. Non ci saranno ex in campo.