Il centro ambulatoriale Santo Stefano Kos di Civitanova ha completato il trasferimento dalla sede di viale Vittorio Veneto alla clinica Villa dei Pini. All’interno della palazzina più a valle della clinica, in prossimità dei parcheggi, sono pertanto operativi gli ambulatori e le sale di terapia dedicate all’ormai pluridecennale attività del Centro Santo Stefano che rappresenta un riferimento per il territorio, in particolare per l’ambito dell’età evolutiva, grazie a professionalità specializzate e a un approccio consolidato nei percorsi di riabilitazione.

Villa dei Pini, al cui interno da anni opera Fidia Riabilitazione che svolge percorsi riabilitativi personalizzati e dispone di una vasca riabilitativa con pochi eguali nel territorio per trattamenti specifici, potenzia pertanto ulteriormente la propria offerta riabilitativa e rafforzare il proprio ruolo di riferimento per la riabilitazione a Civitanova e nel territorio circostante.

Il centro ambulatoriale Santo Stefano Kos di Civitanova è una struttura dedicata alla riabilitazione che offre percorsi terapeutici rivolti sia agli adulti sia ai pazienti in età evolutiva. Il centro si distingue per un approccio multidisciplinare: medici, fisioterapisti, psicologi e altri professionisti collaborano per valutare ogni caso in modo integrato e definire programmi riabilitativi personalizzati, orientati al recupero delle autonomie e al miglioramento della qualità della vita. Le attività comprendono trattamenti riabilitativi ambulatoriali, domiciliari ed extramurali, che possono essere svolti anche in ambito scolastico o in altre strutture sanitarie quando necessario, assicurando continuità nel percorso di cura.

Particolare attenzione è dedicata alla riabilitazione pediatrica, con interventi mirati per bambini con ritardi nello sviluppo motorio o psicofisico, disturbi dell’apprendimento o dello spettro autistico, attraverso progetti individualizzati e in collaborazione con le scuole e i servizi territoriali. Il centro eroga inoltre servizi di fisioterapia e programmi riabilitativi per patologie neurologiche, ortopediche, cardiologiche e respiratorie, oltre a percorsi di prevenzione e cura per disturbi legati alla vita quotidiana, come problemi posturali o mal di schiena. Le attività sono supportate da tecnologie dedicate e da un lavoro di équipe finalizzato a offrire trattamenti efficaci e personalizzati.

(promoredazionale)