Il centro ambulatoriale Santo Stefano
si sposta a Villa dei Pini
CIVITANOVA - Ultimato il trasloco dalla sede di viale Vittorio Veneto. Una struttura dedicata alla riabilitazione che offre percorsi terapeutici rivolti sia agli adulti sia ai pazienti in età evolutiva
Il centro ambulatoriale Santo Stefano Kos di Civitanova ha completato il trasferimento dalla sede di viale Vittorio Veneto alla clinica Villa dei Pini. All’interno della palazzina più a valle della clinica, in prossimità dei parcheggi, sono pertanto operativi gli ambulatori e le sale di terapia dedicate all’ormai pluridecennale attività del Centro Santo Stefano che rappresenta un riferimento per il territorio, in particolare per l’ambito dell’età evolutiva, grazie a professionalità specializzate e a un approccio consolidato nei percorsi di riabilitazione.
Villa dei Pini, al cui interno da anni opera Fidia Riabilitazione che svolge percorsi riabilitativi personalizzati e dispone di una vasca riabilitativa con pochi eguali nel territorio per trattamenti specifici, potenzia pertanto ulteriormente la propria offerta riabilitativa e rafforzare il proprio ruolo di riferimento per la riabilitazione a Civitanova e nel territorio circostante.
Il centro ambulatoriale Santo Stefano Kos di Civitanova è una struttura dedicata alla riabilitazione che offre percorsi terapeutici rivolti sia agli adulti sia ai pazienti in età evolutiva. Il centro si distingue per un approccio multidisciplinare: medici, fisioterapisti, psicologi e altri professionisti collaborano per valutare ogni caso in modo integrato e definire programmi riabilitativi personalizzati, orientati al recupero delle autonomie e al miglioramento della qualità della vita. Le attività comprendono trattamenti riabilitativi ambulatoriali, domiciliari ed extramurali, che possono essere svolti anche in ambito scolastico o in altre strutture sanitarie quando necessario, assicurando continuità nel percorso di cura.
Particolare attenzione è dedicata alla riabilitazione pediatrica, con interventi mirati per bambini con ritardi nello sviluppo motorio o psicofisico, disturbi dell’apprendimento o dello spettro autistico, attraverso progetti individualizzati e in collaborazione con le scuole e i servizi territoriali. Il centro eroga inoltre servizi di fisioterapia e programmi riabilitativi per patologie neurologiche, ortopediche, cardiologiche e respiratorie, oltre a percorsi di prevenzione e cura per disturbi legati alla vita quotidiana, come problemi posturali o mal di schiena. Le attività sono supportate da tecnologie dedicate e da un lavoro di équipe finalizzato a offrire trattamenti efficaci e personalizzati.
(promoredazionale)
Palpebre gonfie e occhi che lacrimano: segnali da non ignorare
A Villa dei Pini arriva una nuova terapia rigenerativa per articolazioni, tendini e muscoli
Prevenzione al femminile: volersi bene, ogni giorno. Il Gruppo Kos in prima linea
Villa dei Pini: ecco il nuovo reparto di chirurgia oculistica
«Interventi ad anca e ginocchio, fondamentale controllare peso e diabete»
Villa dei Pini diventa Centro multidisciplinare per l’obesità
Arriva l’estate: voglia di tintarella. Ecco come difendere la pelle
Villa dei Pini, arriva l’isteroscopia: potenziata la ginecologia
L’intelligenza artificiale guida la nuova Cardio Tac di Villa dei Pini
Dimagrire per la prova costume? Si, ma soprattutto per il cuore
Cresce il polo dermatologico Kos: a Porto Potenza apre la terza sede
Gastroenterologia di Villa Pini, nel 2025 anche posti letto dedicati
Loop recorder e Cardio Tac: la tecnologia a servizio del cuore
Due sedi, un solo obiettivo: Villa Pini e Villalba fanno squadra per difendere la pelle
L’acqua è vita a Villa Pini: una vasca per riabilitazioni ma anche per gravidanze e neonati
Il cuore, il nostro migliore amico. Diego Spagnolo: «Ecco come averne cura»
Nasce la rubrica “Percorso benessere” Consigli utili per la salute