Una giornata a teatro tra musica, ironia con l’operetta “Al cavallino bianco”. L’appuntamento rientra nel Festival regionale di teatro amatoriale “Sipari nelle Marche”. Lo spettacolo, portato in scena dall’associazione Teatrale Koinè per la regia di Sabrina Gemmati, si è svolto ieri al teatro Velluti di Corridonia.

Lo spettacolo è stato caratterizzato da un ritmo elegante e brillante, capace di trasportare gli spettatori in un mondo fatto di melodie indimenticabili, ironia e leggerezza.

«È bello riportare dopo tanto tempo il fascino dell’operetta al Teatro Velluti – ha detto l’assessore alla Cultura Massimo Cesca – L’iniziativa nasce da una consolidata collaborazione con il Gat Marche, con cui abbiamo collaborato per l’apprezzatissima rassegna “Teatro a Villa Fermani” e con cui stiamo valutando per il futuro possibili nuove rassegne pensate appositamente per un pubblico di giovani. Un teatro fatto da giovani che sappia interessare e dialogare anche con gli adolescenti».