La coda del maltempo questa mattina ha aperto il fronte del pericolo e dei danni legati ad alberi caduti e rami spezzati. Una ventina dalle otto gli interventi dei vigili del fuoco, moltissimi a Macerata. A Tolentino danni ad alcune auto, tre o quattro, che erano in sosta. Principalmente i problemi sono stati legati ad alberi caduti e a rami che si sono spezzati e rischiavano di cadere.

Moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco a Macerata: in piazza Nazario Sauro, in via Cicalè, in via Roma, nella frazione di Sforzacosta, in via Ancona, nelle contrade Valle e Morica, in via Mugnoz e in via Silone.

Sempre a Macerata ieri moltissimi i problemi alla viabilità con auto in panne lungo le strade, erano rimaste bloccate pure ambulanze, nella zona di Collevario (4 mezzi di soccorso). Altri interventi a Corridonia, Cingoli, Pieve Torina, Gagliole, Tolentino, San Ginesio, Cessapalombo. A Cupi di Visso i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare la strada e far passare un’autocisterna che doveva raggiungere una azienda agricola “Il Pastorello”, rimasta senz’acqua da ieri a causa di un guasto all’alimentazione della pompa del pozzo. Per i vigili del fuoco ci sono ancora interventi in coda, tutti legati alle intense nevicate di ieri.

A Tolentino il Comune parla di diversi interventi per rimuovere i tanti rami spezzati e caduti a terra a causa della pesantezza della neve. Danneggiati alcune auto (tre o quattro) che erano parcheggiati nei pressi delle piante da cui si sono rotti i rami poi caduti a terra.