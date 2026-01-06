Investito mentre camminava lungo la provinciale 101, muore un 68enne. La tragedia si è consumata a Potenza Picena, intorno alle 17,30 di questo pomeriggio. Quello che è accaduto è stato ricostruito dai carabinieri della locale stazione. Un uomo di 68 anni, Giuliano Ripa, di Potenza Picena, meccanico, si trovava lungo la strada, poco prima era stato alla vicina sala del commiato dell’impresa funebre Carestia per far visita ad un defunto, quando un piccolo fuoristrada lo ha investito.

Il tratto in cui è avvenuto l’incidente non è illuminato, a causa di un guasto. L’automobilista, una donna, ha sentito un urto ma sul momento non si sarebbe accorta di aver investito qualcuno.

E’ tornata indietro a controllare e ha trovato l’uomo a terra. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi.

Il personale del 118, giunto sul posto con l’automedica di Recanati, ha cercato di rianimare l’uomo. Nonostante i tentativi di salvargli la vita non si è ripreso. Per ricostruire l’accaduto sono intervenuti sul posto i carabinieri.

(Foto di Federico De Marco)

(Ultimo aggiornamento alle 21)