Scossa di magnitudo 3.8 nella notte:
epicentro a Sant’Angelo in Pontano
SISMA - E' stata avvertita alle 3,31 in tutta la provincia di Macerata
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 3,31, con epicentro localizzato tra Sant’Angelo in Pontano e Penna San Giovanni, a 24 chilometri di profondità.
L’evento, rilevato dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è stato distintamente percepito a Macerata e in tutto l’entroterra e si è propagato fino alla zona costiera, come testimoniano le tante segnalazioni sui social.
Sette minuti più tardi, nella stessa zona, si é verificata un’altra scossa, di magnitudo 3.1. Entrambi i terremoti si sono registrati all’interno di uno sciame sismico nell’area che é iniziato alle 2,52 con una scossa di magnitudo 1.5 ed é poi proseguito nella notte.
Al momento non si registrano danni a edifici.
Io ho sentito che Trump vuole, oltre il Venezuela, anche la Groenlandia
Scusate, cito :
Il dialetto è l’anima e l’identità di un territorio perché racchiude la storia, la cultura e le tradizioni di una comunità, fungendo da ponte tra passato e presente e riflettendo la vita quotidiana e i valori locali con parole che raccontano luoghi e persone e rappresentando una diversità preziosa da conservare e tramandare, specialmente alle nuove generazioni.
Dopotutto la “Comedia” di Dante Alighieri e tutto il “Dolce Stil Novo” hanno fatto uso precipuo del dialetto parlato in Toscana a quel tempo.
io lo sentito sulla nave al ritorno in italia e ha oscillato parecchio per 15 interminabili secondi