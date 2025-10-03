Sferisterio Live + guarda già al nuovo anno e raddoppia l’appuntamento con Claudio Baglioni.

Il celebre cantautore, musicista e compositore italiano infatti, dopo l’annunciata data del 9 settembre, calcherà nuovamente il palcoscenico dell’arena maceratese il 10 settembre. Macerata è una delle 40 tappe del GrandTour La vita è adesso, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album “La vita è adesso, il sogno è per sempre”.

Un tour che da fine giugno fino a metà settembre, si svilupperà in 40 straordinari concerti, numero simbolico che celebra il 40esimo anniversario del disco più venduto nella storia della musica italiana, nei più suggestivi scenari all’aperto del Bel Paese.

Un ritorno importante, che giunge a 15 anni di distanza dall’ultima tournée di Baglioni nei meravigliosi siti italiani outdoor. Il concerto maceratese, in ambito organizzativo, vede la collaborazione, di Elite Agency Group e Alhena Entertainment (info: tel. 0871 305631 www.elitegroup.it).

Per quanto riguarda la vendita dei biglietti, domani sabato 4 ottobre, alle 11, parte la pre sale Clabber, domenica alle 11 partenza general sale TicketOne e da martedì 7 ottobre, a partire dalle 16,30, biglietteria Sferisterio. Questi i prezzi dei biglietti (diritti di prevendita inclusi): Platino 130,00 euro, Oro 130,00 euro, Verde 120,00 euro, Blu 115,00 euro, Rosso 110,00 euro, Giallo 105,00 euro, Loggione in piedi 90,00 euro.