Restyling per i box del canile comunale di Civitanova. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria dei box che ospitano i cani randagi e abbandonati accolti al canile multizonale di via dell’Industria. La struttura è gestita dal 2012 dalla cooperativa sociale Meridiana.

A seguito del sopralluogo svolto dai tecnici del servizio patrimonio edilizio del Comune e sulla base delle prescrizioni indicate dall’Ast, sono stati individuati gli interventi da eseguire al fine di provvedere alla manutenzione straordinaria delle recinzioni interne ammalorate. Si provvederà quindi alla fornitura e posa in opera di nuove lamiere in acciaio inox da porre nella parte basale dei box e dei divisori, a sostituzione di quelle esistenti che versano in cattive condizioni. L’intervento ha un importo complessivo di 13mila euro. L’ingegnera Arianna Nasini è la responsabile unica del progetto.