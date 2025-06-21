di Luca Patrassi

Due determine in sequenza pubblicate all’albo pretorio del Comune per altrettanti incarichi professionali a vantaggio di tecnici di Treia e di Montecassiano. Nell’ambito del progetto Social Valley ,che si propone di «riqualificare le aree espositive del centro fiere di Villa Potenza per la realizzazione di importanti eventi e manifestazioni funzionali alla promozione economica e culturale del territorio», il dirigente dei Servizi tecnici del Comune ha «ritenuto opportuno procedere alla costituzione dell’Ufficio di progettazione individuando, tra il personale dell’ente, l’ingegnere Giorgio Gregori, progettista dell’intervento e il perito industriale Marco Biondi per lo svolgimento dell’attività di progettazione impiantistica mentre è stata esternalizzata l’attività di supporto alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione».

Si spiega nella determina che per le attività da esternalizzare ci si è rivolti «al geometra Maurizio Cammertoni con sede in Montecassiano, tecnico esperto e conoscitore del luogo di intervento». Costo totale di 40mila euro.

Il secondo incarico professionale si riferisce alla validazione della progettazione esecutiva per la rifunzionalizzazione per lo sviluppo della logistica del mercato ortofrutticolo e florovivaistico di Piediripa. In questo caso l’incarico professionale è stato assegnato all’architetto treiese Michele Schiavoni per un corrispettivo complessivo di circa 43mila euro.