Niente guardia medica nel weekend
e lunedì servizio di continuità scoperto
L'AST comunica ai sindaci che i turni diurni di sabato e domenica e quello notturno di lunedì 31 rimarranno scoperti a Civitanova e Morrovalle
Niente guardia medica nemmeno questo fine settimana. Nuova comunicazione dell’Ast ai sindaci per il servizio di continuità assistenziale che rimarrà scoperto anche questo fine settimana.
A comunicarlo alla cittadinanza è la sindaca di Montecosaro Lorella Cardinali, ma il problema riguarderà anche tutta l’utenza di Civitanova e Morrovalle.
I turni diurni di sabato e domenica e quello notturno di lunedì 31 marzo dalle 20 alle 8 saranno scoperti sia nel punto di guardia medica di Civitanova che in quello di Trodica di Morrovalle. A firmare la comunicazione è Pier Daniel Ruggiero, direttore del distretto di Civitanova con una pec indirizzata ai sindaci di Civitanova, Montecosaro, Morrovalle, Monte San Giusto. L’utenza è invitata a rivolgersi al pronto soccorso per prestazione urgenti.
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