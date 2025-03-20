Nuove antenne in centro, nasce un nuovo comitato cittadino, indetta una riunione venerdì 28 al centro anziani di via Carnia per fare rete con gli altri comitati e gruppi spontanei e studiare iniziative a contrasto dell’installazione di nuovi impianti.

Al centro del dibattito i due nuovi impianti che stanno sorgendo e per le quali il Comune ha dato il nulla osta in via Indipendenza e in contrada Castelletta in una zona panoramica. Il comitato denuncia come a distanza di un mese dalla richiesta di chiarimento rispetto all’installazione dell’antenna Iliad di via Indipendenza il sindaco non abbia risposto ai cittadini. «E’ passato ormai oltre un mese dalla petizione con richiesta di incontro col sindaco da parte dei cittadini residenti – scrivono in una nota dal comitato – nessuna risposta è arrivata. Sono trascorsi 15 giorni dalla diffida per impedire l’attivazione della stazione radio base 5G, inoltrata il 14 marzo via pec al sindaco e altre amministrazioni. C’è stata la protesta di forze politiche della maggioranza e un’interrogazione di consiglieri comunali di opposizione a cui l’assessore all’urbanistica ha risposto in modo pilatesco non potendo nascondere il fatto che l’amministrazione comunale nulla ha fatto per informare i cittadini. Neanche una richiesta di chiarimento, prima che maturasse il silenzio-assenso con conseguente autorizzazione all’installazione dell’antenna. Siamo sconcertati dal silenzio totale del sindaco sulla vicenda. Ce ne ricorderemo alle elezioni regionali».