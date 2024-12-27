Il presidente della Fondazione Ircer di Recanati, Riccardo Ficara Pigini, ha avuto l’occasione di incontrare nei giorni scorsi la presidente dell’Avulss di Potenza Picena, Marina Valentini, per ricevere dall’associazione un contributo economico in vista delle festività natalizie.

«Grazie a questa donazione potremo acquistare materiale utile a migliorare il servizio socio-sanitario che eroghiamo – ha sottolineato il presidente Ficara Pigini – . Iniziative come questa fanno bene alla Fondazione ma soprattutto ai nostri nonni, per cui colgo l’occasione per ringraziare la presidente e tutta l’Avulss di Potenza Picena e augurare a tutti un felice anno nuovo.