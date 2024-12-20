Ezio Maria Simonelli è il nuovo presidente della Lega calcio Serie A. Il commercialista maceratese 66enne, ha conquistato nell’assemblea odierna 14 voti a favore. Nella prima votazione, avvenuta nello scorso 9 dicembre, Simonelli ne aveva raccolti 13, mentre nella giornata di oggi è riuscito a ottenere i 14 voti necessari a raggiungere il quorum.

Simonelli è nato a Macerata e ha vissuto a Petriolo: nel 2017 era stato nominato reggente della Lega Serie A di calcio (leggi l’articolo).

La carriera – Classe 1958, Simonelli si laurea in economia e commercio all’Università di Perugia. È managing partner dello studio legale Simonelli Associati, oltre a essere presidente del Collegio sindacale di Sisal Group, di Mediaset Italiae sindaco effettivo di Recordati e F2i Sgr. Prima di diventare presidente della Lega Serie A, Simonelli – ex commercialista di Silvio Berlusconi – ha cercato più volte di entrare nel mondo del calcio: nel 2013 provò (senza successo) a essere eletto presidente della Lega Serie B, quando venne poi rieletto Maurizio Beretta, anche se quattro anni dopo lo ha sostituito come reggente della Lega Serie A (leggi l’articolo). Nel 2021 ha provato a candidarsi alla presidenza della Lega di Serie B, ma venne eletto Mauro Balata.

Il messaggio di Gabriele Gravina, presidente della Figc: «Auguri di buon lavoro a Ezio Simonelli, persona seria e appassionata che stimo molto. La sua elezione rappresenta un segnale indiscutibile di ritrovata sintonia e serenità all’interno della Lega di A, l’attuale clima propositivo favorirà sicuramente una nuova stagione di collaborazione con la Figc e con tutte le componenti federali, con l’obiettivo di sviluppare al massimo tutte le potenzialità del calcio italiano».

(redazione CM)