L’assessore Paolo Renna, delegato del sindaco Sandro Parcaroli, il comandante della Polizia locale Danilo Doria e le consigliere Cristina Cingolani e Laura Orazi sono stati ospiti, in questi giorni, a Issy-les-Moulineaux, città gemellata con Macerata dal 1982. La delegazione ha incontrato il sindaco della città francese André Santini e il sindaco di Weiden (Germania) Jens Meyer rinnovando i patti di amicizia; durante la permanenza in Francia, si sono svolte riunioni istituzionali e operative che hanno toccato varie tematiche.

Nella mattinata di sabato, la delegazione maceratese ha incontrato il sindaco Andrè Santini che ha illustrato i progetti in essere e quelli programmati per il 2025. Dopo l’intervento del sindaco di Weiden, Renna ha illustrato i progetti promossi nel campo della sicurezza a Macerata grazie agli investimenti effettuati dall’amministrazione e ha parlato degli interventi relativi alle infrastrutture e al sistema viario e ferroviario. L’assessore, su richiesta del sindaco Santini, ha ricordato il patto di amicizia tra Macerata e Taicang, nel nome della figura di Padre Matteo Ricci, e l’importanza del legame della città con la Cina; la delegazione maceratese ha illustrato il lavoro dell’Istituto Confucio e l’importanza degli scambi culturali tra gli studenti dei due paesi. Si è, inoltre, discusso della possibilità di attivare delle scontistiche ad hoc per promuovere il turismo e la cultura delle città gemellate e dell’opportunità di riprendere l’interscambio tra scuole. Nel pomeriggio di sabato si è svolto un bilaterale sulla sicurezza tra i rappresentanti delle rispettive Polizie locali e degli assessori che ha permesso di confrontarsi sul tema della prevenzione, sull’utilità della videosorveglianza per il controllo di fenomeni di microcriminalità, sulle rispettive modalità di azione e intervento. L’incontro si è concluso con la donazione del Crest e del calendario della Polizia locale.

Domenica, invece, la delegazione maceratese ha partecipato alla “Corrida de Noel”, il principale evento cittadino che ogni anno coinvolge diverse migliaia di podisti che, mascherati da Babbo Natale, percorrono le strade di Issy-les-Moulineaux in un’atmosfera amichevole, festosa ed entusiasmante. «Vogliamo continuare a incrementare di esperienze, momenti comuni, progetti e collaborazioni i patti di amicizia instaurati negli anni con le città gemellate con Macerata – ha detto Renna – a Issy-les-Moulineaux siamo stati accolti calorosamente e ci siamo confrontati su vari temi, dal turismo alla sicurezza passando per la cultura e il sociale, trovandoci completamente in sintonia con le due città gemellate con Macerata; i gemellaggi rappresentano una grande opportunità e un arricchimento reciproco».