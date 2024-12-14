Furgone bloccato a Porta Montana

Furgone resta incastrato in una delle porte lungo le mura di Macerata. Porta Montana non era della taglia adatta per un mezzo il cui conducente nel tentativo di fare manovra e trovare una via d’uscita è finito con il rimanere incastrato. E’ successo oggi intorno alle 13,30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

Il conducente del mezzo ha cercato di uscire da porta Montana su viale Trieste ma all’ultimo si è accorto che le dimensioni del furgone non erano adatte. Ha cercato di fare manovra e tornare indietro verso via del Convitto ma alla fine è rimasto incastrato e ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco hanno agganciato il furgone e lo hanno trainato verso via Del Convitto. Intanto la polizia locale si è occupata della viabilità per evitare che arrivassero auto e mezzi e restassero bloccati nel mentre dei soccorsi. Nel giro di un’ora l’operazione si è conclusa.

(Foto di Fabio Falcioni)