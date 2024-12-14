Furgone bloccato a Porta Montana

MACERATA - Il conducente si è accorto che il mezzo non poteva passare e ha fatto manovra restando incastrato. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. VIDEO

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Il furgone rimasto incastrato

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Furgone resta incastrato in una delle porte lungo le mura di Macerata. Porta Montana non era della taglia adatta per un mezzo il cui conducente nel tentativo di fare manovra e trovare una via d’uscita è finito con il rimanere incastrato. E’ successo oggi intorno alle 13,30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

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Il conducente del mezzo ha cercato di uscire da porta Montana su viale Trieste ma all’ultimo si è accorto che le dimensioni del furgone non erano adatte. Ha cercato di fare manovra e tornare indietro verso via del Convitto ma alla fine è rimasto incastrato e ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco hanno agganciato il furgone e lo hanno trainato verso via Del Convitto. Intanto la polizia locale si è occupata della viabilità per evitare che arrivassero auto e mezzi e restassero bloccati nel mentre dei soccorsi. Nel giro di un’ora l’operazione si è conclusa.

(Foto di Fabio Falcioni)

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