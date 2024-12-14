Furgone bloccato a Porta Montana
MACERATA - Il conducente si è accorto che il mezzo non poteva passare e ha fatto manovra restando incastrato. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. VIDEO
Furgone resta incastrato in una delle porte lungo le mura di Macerata. Porta Montana non era della taglia adatta per un mezzo il cui conducente nel tentativo di fare manovra e trovare una via d’uscita è finito con il rimanere incastrato. E’ successo oggi intorno alle 13,30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.
Il conducente del mezzo ha cercato di uscire da porta Montana su viale Trieste ma all’ultimo si è accorto che le dimensioni del furgone non erano adatte. Ha cercato di fare manovra e tornare indietro verso via del Convitto ma alla fine è rimasto incastrato e ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco hanno agganciato il furgone e lo hanno trainato verso via Del Convitto. Intanto la polizia locale si è occupata della viabilità per evitare che arrivassero auto e mezzi e restassero bloccati nel mentre dei soccorsi. Nel giro di un’ora l’operazione si è conclusa.
(Foto di Fabio Falcioni)
Secondo me e’ tutta colpa del conducente che si e’ fidato del navigatore.
sono persone come questa che scoprono le americhe cercando le indie
l’avrà fatto per tagliare e guadagnare tempo… oramai il tempo è tutto…come diceva quello “il tempo è denaro”…stessa storia per i corrieri…corrono corrono per consegnare più pacchi possibili al giorno correndo per le strade come pazzi