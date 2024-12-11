Va in pensione Adriano Cernetti,
una colonna del Giudice di pace:
«Sentiremo la sua mancanza»
MACERATA - Lunedì prossimo sarà il suo ultimo giorno di lavoro alla cancelleria penale. I colleghi: «Brillante e disponibile»
La cancelleria del Giudice di pace di Macerata perde una delle sue colonne: va in pensione Adriano Cernetti. Ultimo giorno di lavoro il 16 dicembre dopo che è stato in servizio al Giudice di pace per oltre vent’anni.
Domani è stato organizzato un rinfresco con i colleghi. Cernetti ha 61 anni e vive a Montelupone.
Per chi per lavoro frequenta il Giudice di Pace è un volto conosciuto, amico.
Per i colleghi «Un pilastro della cancelleria penale. Una figura importante che perdiamo. Lo vogliamo ringraziare. Sentiremo molto la sia mancanza. È una persona brillante ed è sempre stato molto disponibile».
Benvenuto Adriano nel club e tanti auguri. Angelo