Va in pensione Adriano Cernetti,
una colonna del Giudice di pace:
«Sentiremo la sua mancanza»

MACERATA - Lunedì prossimo sarà il suo ultimo giorno di lavoro alla cancelleria penale. I colleghi: «Brillante e disponibile»

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Il saluto dei colleghi ad Adriano Cernetti

La cancelleria del Giudice di pace di Macerata perde una delle sue colonne: va in pensione Adriano Cernetti. Ultimo giorno di lavoro il 16 dicembre dopo che è stato in servizio al Giudice di pace per oltre vent’anni.

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Adriano Cernetti

Domani è stato organizzato un rinfresco con i colleghi. Cernetti ha 61 anni e vive a Montelupone.

Per chi per lavoro frequenta il Giudice di Pace è un volto conosciuto, amico.

Per i colleghi «Un pilastro della cancelleria penale. Una figura importante che perdiamo. Lo vogliamo ringraziare. Sentiremo molto la sia mancanza. È una persona brillante ed è sempre stato molto disponibile».


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