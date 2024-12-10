Appassionata, nella Gran Sala Cesanelli
tocca al Quartetto delle Marche
MACERATA - Penultimo appuntamento della rassegna in calendario per giovedì 12 dicembre alle 21
Appassionata si avvia al termine della sua stagione 2024 con il penultimo appuntamento in calendario per giovedì 12 dicembre, alle ore 21, alla Gran Sala Cesanelli, con il Quartetto delle Marche, una delle formazioni da camera più apprezzate della regione.
Composto da Andrea Agostinelli (violoncello), Aurelio Venanzi (viola), David Taglioni (violino) e Giuditta Longo (violino), il quartetto proporrà un programma che spazia dal classico al romantico.
Il concerto prevede il Quartetto K. 156 in sol maggiore di Mozart, un capolavoro che fonde eleganza e dinamismo, seguito dal Quartetto n. 5 “I Capricci” di Giuseppe Malipiero, che si distingue per il suo carattere espressivo e la ricerca timbrica.
Infine, il programma si chiuderà con il Quartetto n. 12 “Americano” di Dvořák, un’opera che evoca i paesaggi e la cultura musicale degli Stati Uniti, caratterizzata dalla tipica brillantezza ceca.
I biglietti (posto unico euro 10) sono disponibili nella biglietteria dei Teatri fino a inizio concerto.