Il Montefano espugna il Della Vittoria di Tolentino, vince uno scontro diretto in chiave playoff e vola da solo al terzo posto solitario nel campionato di Eccellenza.

Decisivo un guizzo del difensore Postacchini al 41′ del primo tempo, sugli sviluppi di una punizione laterale. I viola di Mariani si confermano solida realtà e salgono a 35 punti, una lunghezza in meno del K-Sport Montecchio Gallo secondo e quattro in meno della capolista Civitanovese. Domenica la trasferta a Jesi per rimanere nei quartieri alti. Quartieri alti che si allontanano invece per i cremisi di Possanzini, che restano a quota 28, a meno cinque dalla zona playoff: cercheranno di invertire la rotta dalla prossima trasferta contro l’Osimana.

La cronaca. La prima conclusione in porta (13′) è per i viola ospiti, sugli sviluppi di un corner, con Di Matteo che alza troppo il sinistro. Un paio di minuti e risponde il cremisi Nasic, David chiude il primo palo e Pjetri allontana. Sul ribaltamento di fronte De Luca sfonda in area ma trova il muro eretto da Orsini. Il match torna ad offrire emozioni al tramonto della prima frazione. Al 37′, servito da Borrelli in ripartenza, Salvucci spara sull’esterno della rete. Ma a passare in vantaggio, al 43′, è il Montefano: sugli sviluppi di una punizione laterale la palla arriva a Postacchini, il cui sinistro bacia il palo e si insacca alle spalle di Orsini. Il portiere cremisi è attento allo scadere sulla punizione dalla distanza di Sindic.

In avvio di ripresa, dopo appena un giro di lancette, Cardinali conclude di prima intenzione sopra il montante. La partita non offre molti spunti durante il secondo tempo. Il Tolentino ha due sussulti nel finale. Al 42′ Moscati incorna un cross dalla sinistra e chiama in causa l’attento David, che si fa trovare pronto anche al 48′ sulla punizione dal limite di Borrelli. Termina 1 a 0 per il Montefano.

Il tabellino:

TOLENTINO (3-4-2-1): Orsini; Tomassetti, Sosa Ugolini, Di Lallo; Salvucci, Santoro, Nasic, Balbo (60’ Moscati); Borrelli, Cancelli (38’ Garcia); Cardinali. A disp.: Bucosse, Orazi, Di Biagio, Giuggioloni, Valentini, Gabrielli, Pottetti. All.: Possanzini.

MONTEFANO (3-5-2): David; Monaco, Pjetri, Postacchini; Morazzini (79’ Calamita), Sindic, Alla, Di Matteo (83’ Stampella), G. De Luca (52’ E. De Luca); Bonacci (61’ Papa), Dell’Aquila (67’ Guzzini). A disp.: Bentivogli, Orlietti, Cingolani, Camilloni. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Gambin di Udine (Silenzi di San Benedetto e Baldisserri di Pesaro).

RETE: 41’ Postacchini.

NOTE: ammoniti: Nasic, Cardinali, Monaco, Pjetri, David, Postacchini, Santoro. Espulsi: Possanzini (all.) al 48’. Corner: 5-4. Recupero: 11′ (6’+5′).