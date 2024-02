Mentre Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza affrontavano la cinque chilometri di fondo in acque libere ai mondiali di nuoto a Doha, dall’altra parte del mondo, mercoledì alla piscina comunale di Macerata, ha preso il via il progetto inclusivo “In acque libere” dell’Ipseoa Varnelli di Cingoli. Dieci incontri da qui a maggio grazie ai quali otto ragazzi e ragazze con disabilità potranno sperimentare l’attività in piscina, potenziare la sfera dell’autonomia e, ultimo ma non meno importante, divertirsi in acqua.

Ad accompagnarli in questo percorso gli studenti e le studentesse della classe quarte dell’indirizzo accoglienza del turismo, sport e benessere che, in ottica di didattica orientativa, seguiranno gli incontri in qualità di tutor e di osservatori. Tramite questa attività le alunne e gli alunni dell’indirizzo sportivo del Varnelli sperimenteranno in prima persona cosa significa guidare, assistere e supportare, a livello sportivo e di accoglienza, i loro compagni con disabilità, mettendo alla prova le tante competenze acquisite nel percorso scolastico. Ad avviare all’attività sportiva i ragazzi e le ragazze con disabilità, la professionalità degli istruttori della società sportiva Centro Nuoto Macerata, partner della scuola in questo progetto. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza sportiva inclusiva, formativa e ricreativa agli studenti e alle studentesse dando loro l’opportunità di sviluppare le proprie potenzialità per divenire cittadini e cittadine attive e consapevoli. “In acque libere” nasce, infatti, dalla convinzione che lo sport rappresenti uno strumento efficace e potentissimo per lo sviluppo delle potenzialità individuali e delle competenze sociali in particolare per persone con disabilità intellettiva e relazionale.

Ma perché tra tutte le attività sportive si è scelto proprio il nuoto? L’acqua facilita il movimento, stimola la muscolatura e offre un ambiente rilassante che riduce le tensioni psicologiche. Inoltre, il nuoto contribuisce al miglioramento della coordinazione, della respirazione e delle funzioni cardiocircolatorie. Allo stesso tempo contribuisce a rinforzare l’autostima e soprattutto potenzia il lavoro sull’autonomia. La società sportivaIn Centro Nuoto Macerata è sembrata da subito il partner giusto per raggiungere i risultati previsti dal progetto: da tempo al fianco dell’associazione sportiva e culturale Anthropos, negli ultimi anni, si è distinta in special modo per quanto concerne lo sport delle persone sorde. Dopo aver organizzato diverse edizioni dei campionati italiani invernali e estivi di nuoto per la Federazione Sport Sordi Italia (Fssi), i tecnici della società maceratese sono stati cooptati ai massimi vertici federali. In particolar modo Franco Pallocchini, che ha seguito da vicino la progettazione di “In acque libere”, è attualmente consigliere nazionale della Fssi e Mauro Antonini è da alcuni anni direttore tecnico della Nazionale di nuoto. Un punto di riferimento, quindi, nel settore dello sport integrato, una eccellenza nella provincia di Macerata che saprà guidare ragazzi e ragazze in un’esperienza altamente formativa.

Inclusione, interazione fra ragazzi e ragazze con disabilità e non in un contesto condiviso non formale ed extrascolastico, divertimento e scambio di competenze faranno sì che l’apprendimento diventi co-costruzione attiva delle conoscenze. In gruppo, i ragazzi e le ragazze metteranno in condivisione potenzialità, caratteristiche e abilità: “In acque libere” sarà quindi una palestra di cittadinanza attiva in cui ognuno a suo modo si allenerà al rispetto delle regole, dei tempi e delle necessità dell’altro in un gioco di squadra rispettoso delle differenze e democratico.